ÂçÃ«æÆÊ¿ 3»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÌµ°ÂÂÇ ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç³èÌö¤Î¥Í¥È¡Ö¤¤¤í¤¤¤í»ØÆ³¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Î¹¬±¿¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂçÃ«æÆÊ¿ PHOTO:Getty Images
¡ã2024Ç¯9·î4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¡÷¥¨¥ó¥¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä
¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ç3»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î45¹æ¥¢ー¥Á¤Ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö44ËÜÎÝÂÇ¡¢46ÅðÎÝ¡×¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Áー¥à¤â1-10¤ÈÂçÇÔ¤·Ï¢¾¡¤Ï2¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
Á°ÆüÆ±ÍÍ¡¢Âç¤¤ÊÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÂÇÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï±¦ÏÓ¥¥ã¥Ë¥ó¥°¤Î½éµå¡¢³°³Ñ¹â¤á152¥¥í¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ¡¢»°Èô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÎ¢¤ËÂçÎÌ5ÅÀ¤ò¼º¤¦¤Ê¤É¡¢6ÅÀ¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¡¢³°³ÑÄã¤á¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¥Õ¥§¥ó¥¹¶á¤¯¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¤¬¡¢ÃæÈô¡£
6²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï141¥¥í¤Î¥¹¥é¥¤¥Àー¤ò¿¶¤é¤µ¤ì¤Æ»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
ÂçÎÌ¥êー¥É¤òµö¤¹Å¸³«¤Ë¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥êー¥Þ¥ó¤é¤¬"µÙÍÜ"¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤ëÃæ¡¢ÂçÃ«¤Ï½Ð¾ì¤òÂ³¤±¡¢·Þ¤¨¤¿8²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡£
2ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¥é¥ó¥É¤Î152.5¥¥í¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤òÂè1ÂÇÀÊ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¹â¡¹¤ÈÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ»°Èô¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÁ°Ìë¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤È¤Ê¤ê44,822¿Í¤Î´Ñ½°¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿Å¨ÃÏ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÂçÃ«¤Î"³®Àû"¤ò´¿·Þ¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê´Ä¶¤À¤Ã¤¿¡£
8²ó¤Ë¥À¥á²¡¤·¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¤òÊü¤Ã¤¿¥á¥¸¥ãー2Ç¯ÌÜ¤Î¥Í¥È¤Ï¸½ºß¡¢¡Ö20ËÜÎÝÂÇ¡¢27ÅðÎÝ¡×¤Ç¡Ö20-20¡×¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖµîÇ¯¤Ï¥Áー¥à¥áー¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í»ØÆ³¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ç¤Î¹¬±¿¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÃ«¤Ø´¶¼Õ¤¹¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Æ¥ìÅì¥ê¥¢¥é¥¤¥Ö ÊÔ½¸Éô