ËÌµþÈ¯¤ÎJALµ¡¡¢µÞ¤Ê²£ÍÉ¤ì¤ÇµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤¬¹üÀÞ
ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9·î4Æü¤ÎËÌµþ/¼óÅÔÈ¯Åìµþ/±©ÅÄ¹Ô¤¤ÎJL22ÊØ¡Ê¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°787-9·¿µ¡¡¢µ¡ÂÎµ¹æ¡§JA863J¡Ë¤¬Èô¹ÔÃæ¤ËÍÉ¤ì¤ËÁø¶ø¤·¡¢µÒ¼¼¾èÌ³°÷1Ì¾¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£
Æ±ÊØ¤Ï¤ÏËÌµþ/¼óÅÔ¤ò¸á¸å4»þ17Ê¬¤Ë½ÐÈ¯¡£¸á¸å6»þ57Ê¬¤´¤í¤Ë¥½¥¦¥ë¤ÎÅìÌó200¥¥í¤Î¾å¶õÌó41,000¥Õ¥£¡¼¥È¤òÈô¹ÔÃæ¡¢Âç¤¤Ê²£ÍÉ¤ì¤ËÁø¶ø¤·¡¢µÒ¼¼¾èÌ³°÷1Ì¾¤¬ºÂÀÊ¤Î°ìÉô¤ËÏÆÊ¢¤ò¶¯ÂÇ¤·¡¢±¦Â¦Ï¾¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¡£Æ±ÊØ¤ÏÅìµþ/±©ÅÄ¤Ë¸á¸å8»þ29Ê¬¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£
¾è°÷11Ì¾¤È¾èµÒ121Ì¾¤Î·×132Ì¾¤¬Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¹Ò¶õ¶É¤Ï9·î5Æü¡¢¹Ò¶õ»ö¸Î¤ËÇ§Äê¤·¤¿¡£