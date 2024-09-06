¥Õ¥é¥ó¥¹¿·¼óÁê¤ËÃæÆ»±¦ÇÉ¤Î¥Ð¥ë¥Ë¥¨»á¡¡ºÇÇ¯Ä¹¤Î¼óÁê¤Ë
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ï5Æü¡¢¿·¤¿¤Ê¼óÁê¤ËÃæÆ»±¦ÇÉ¤Î¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥Ð¥ë¥Ë¥¨»á¤òÇ¤Ì¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤À¤Ã¤¿¥¢¥¿¥ë»á¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢ºÇÇ¯Ä¹¤Î¼óÁê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ï5Æü¡¢ÃæÆ»±¦ÇÉ¤Î¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥Ð¥ë¥Ë¥¨»á¤ò¿·¤¿¤Ê¼óÁê¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥ë¥Ë¥¨»á¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤¬EU¡Ê¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¡Ë¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢EUÂ¦¤Î¸ò¾ÄÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÀ¯¼£ÂÎÀ©¤Ç¤Ï¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤ÎÁ°Ç¤¤Î¥¢¥¿¥ë»á¤ËÂÐ¤·¡¢73ºÐ¤Ç¤Î½¢Ç¤¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹ñÌ±µÄ²ñÁªµó¤Ç¤Ï¡¢²áÈ¾¿ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÀªÎÏ¤Ï¤Ê¤¯¡¢º¸ÇÉ¡¢ÃæÆ»ÇÉ¡¢¶Ë±¦ÇÉ¤Î3¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤ËÉ¼¤¬³ä¤ì¡¢¿·¤·¤¤¼óÁê¤¬2¤«·î¶á¤¯ÃÂÀ¸¤·¤Ê¤¤°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áªµó¤ÇÂè°ìÀªÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿º¸ÇÉÏ¢¹ç¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯¼£Åª¤Ê¹Í¤¨¤Ë¶á¤¤ÃæÆ»±¦ÇÉ¤«¤é¼óÁê¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¶¯¤¯È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥ë¥Ë¥¨¼óÁê¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤µÄ²ñ±¿±Ä¤¬Ç÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£