¡ÖÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¤ÈÆ¼¥á¥À¥ë¤Î±Ê»³Îµ¼ù¤¬¿ÍÀ¸½é¥é¥ó¥¦¥§¥¤
¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½ÀÆ»48¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î³ÑÅÄ²Æ¼ÂÁª¼ê¤È60¥¥íµéÆ¼¥á¥À¥ë±Ê»³Îµ¼ùÁª¼ê¤¬¡¢5ÆüÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥í¡¼¥ó¥Á¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ÑÅÄÁª¼ê¤È±Ê»³Áª¼ê¤Ï½ÀÆ»Ãå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¿ÍÀ¸½é¤È¤Ê¤ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿³ÑÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö»î¹ç¤è¤ê¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡¢Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯Á°¤Ë°ìÎé¤·¤¿³ÑÅÄÁª¼ê¤È±Ê»³Áª¼ê¡£¤Ê¤¼¡¢°ìÎé¤·¤¿¤Î¤«±Ê»³Áª¼ê¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö½ÀÆ»²È¤È¤·¤Æ¡Ê¾ö¤Ë¡ËÆþ¤ë»þ¤ÏÎé¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤ËÎé¤ò¤·¤Æ¡Ê¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¡ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¡È½ÀÆ»²È¡É¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÑÅÄÁª¼ê¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬½ÀÆ»¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£