2ÅÙ¤ÎWÇÕÀ©ÇÆ¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢¥¢¥á¥ê¥«½÷»ÒÂåÉ½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥â¡¼¥¬¥ó¤¬35ºÐ¤Ç°úÂà
¥¢¥á¥ê¥«½÷»ÒÂåÉ½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥¦¥§¡¼¥Ö¤ÎFW¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥â¡¼¥¬¥ó(35)¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥â¡¼¥¬¥ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«½÷»ÒÂåÉ½¤È¤·¤Æ224»î¹ç½Ð¾ì123¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï2015Ç¯¤È2019Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Àè¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âè2»Ò¤ò¼ø¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¥â¡¼¥¬¥ó¤Ï°úÂà¤ò¼õ¤±¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Ž¢°úÂà¤Î·èÃÇ¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤¬»ä¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ëºÇ¸å¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï30Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿»ä¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤Ë°¦¤·¤¿¤â¤Î¡£¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÁ´¤Æ¤òÊû¤²¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤ÆÆÀ¤¿¤â¤Î¤ÏÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿Ž£
¤Ê¤ª¡¢8Æü¤Î¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¤È¤ÎÂÐÀï¤¬°úÂà»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥â¡¼¥¬¥ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«½÷»ÒÂåÉ½¤È¤·¤Æ224»î¹ç½Ð¾ì123¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï2015Ç¯¤È2019Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Àè¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Âè2»Ò¤ò¼ø¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¥â¡¼¥¬¥ó¤Ï°úÂà¤ò¼õ¤±¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Ž¢°úÂà¤Î·èÃÇ¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤¬»ä¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ëºÇ¸å¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï30Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿»ä¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤Ë°¦¤·¤¿¤â¤Î¡£¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÁ´¤Æ¤òÊû¤²¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤ÆÆÀ¤¿¤â¤Î¤ÏÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿Ž£
¤Ê¤ª¡¢8Æü¤Î¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¤È¤ÎÂÐÀï¤¬°úÂà»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡£