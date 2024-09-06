¡Ö¥ë¥ÓÇÑ»ß¡×¤È¡Ö´Á»úÀ©¸Â¡×¤¬ÆüËÜ¸ì¤ÎË¤«¤µ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡½¡½¿Íµ¤É¾ÏÀ²È¤¬¹ðÈ¯¤¹¤ë¡Ö¹ñ¸ì²þ³×¤ÎÂç¶òºö¡×
¡ÖÌ¤Á½Í¡Ê¤ß¤¾¤¦¡Ë¡×¤ò¡Ö¤ß¤¾¤¦¤æ¤¦¡×¡¢¡Ö±¾¡¹¡Ê¤¦¤ó¤Ì¤ó¡Ë¡×¤ò¡Ö¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡×¡Ä¡ÄÀ¯¼£²È¤Î¸À¤¤´Ö°ã¤¤¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¸À¸ì¤ÎÉÏº¤²½¡×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¿·´©¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤Î¾åµé¸ì×Ã2 ÆüËÜ¸ì¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î270¸ì¡Ù¤¬ÏÃÂê¤ÎÉ¾ÏÀ²È¡¦µÜºêÅ¯Ìï»á¤Ï¡¢ÇÔÀï¸å¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î°µÎÏ¤Î²¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃÕÀÛ¤Ê¹ñ¸ì²þ³×¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¹¡¼¥Ñ¡¼¸ì×ÃÎÏ¤Î¡Ö¿Íµ¤É¾ÏÀ²È¡×
¡½¡½¤É¤¦¤·¤ÆÆüËÜ¸ì¤ÎÉÏº¤²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ï²ÈÄí´Ä¶¤ÎÌäÂê¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸À¸ì¿´Íý³Ø¼Ô¤Îº£°æ¤à¤Ä¤ß¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸À¸ìÇ½ÎÏ¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤Ï°éÀ®´Ä¶¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤¬ÉáÃÊËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«Á³¤ÈËÜ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢²È¤ÎÂ¢½ñ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¡¢¸ì×ÃÎÏ¤¬¼«Á³¤ËÈ¯Ã£¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê¿ÆÀ¤Âå¤¬ËÜ¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢»Ò¤É¤âÀ¤Âå¤Î¸ì×ÃÎÏ¤âÍî¤Á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂç¤¤Ê¸¶°ø¤À¤È»ä¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ¶á¤ÎËÜ¤Ë¤Ï¡Ö¥ë¥Ó¡×¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥ë¥Ó¡©¡¡¤¢¤¢¡¢´Á»ú¤Î¡Ö¿¶¤ê²¾Ì¾¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¿¤È¤¨²ÈÄí¤ËËÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢´Á»ú¤Ë¥ë¥Ó¤¬¿¶¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤ÏÆÉ¤á¤Þ¤»¤ó¡£ÆÉ¤ßÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¿Æ¤Ë°ÕÌ£¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ë¤â¤¤¤Á¤¤¤ÁËÜ¤ò¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤Þ¤¿¼½ñ¤ò°ú¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡
¡¡ËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·Ê¹¤ä»¨»ï¡¢¥¦¥§¥Ö¾å¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î´Á»ú¤Ë¿¶¤ê²¾Ì¾¤¬Åº¤¨¤Æ¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤ÈÆÉ¤ßÊý¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¿Æ¤Ë°ÕÌ£¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¼½ñ¤Ç¸ìµÁ¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡ÀïÁ°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Á»ú¤Ë¥ë¥Ó¤¬¿¶¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡ÖÁí¥ë¥Ó¡×¤ÎËÜ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Àï¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¥ë¥Ó¤¬¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤¼Àï¸å¤Ï¥ë¥Ó¤¬»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡ÇÔÀï¤ÎÍâÇ¯¤Î1946Ç¯¡¢GHQ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÆ¹ñ¤«¤é¡ÖÂè1¼¡¥¢¥á¥ê¥«¶µ°é»ÈÀáÃÄ¡×¤¬ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢´Á»ú¤ÎÁ´ÇÑ¡¢¥í¡¼¥Þ»ú¤Î¸øÍÑ²½¤¬´«¹ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¸«Åö°ã¤¤¤â¿Ó¤À¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î·³¹ñ¼çµÁ¤Î°ì°ø¤¬´Á»ú¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Á»ú¤ËÂØ¤¨¤Æ¡¢É½µ¤ò¥í¡¼¥Þ»ú¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤ÊÌ±¼ç¼çµÁ¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Êó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢´Á»ú¤Î½¬ÆÀ¤¬»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤Ë²áÂç¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á½éÅù¶µ°é¤ò½ª¤¨¤Æ¤â¡ÖÌ±¼çÅª¸øÌ±¡×¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ê³ØÌä¡¢¶µÍÜ¤¬¿È¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¢¤ë¡£¡ÖÈà¤é¤Ï¿·Ê¹¤äÂç½°»¨»ï¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÈÌÅªÆÉ¤ßÊª¡×¤µ¤¨¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÉ²ò¤Ç¤¤Ê¤¤»ÏËö¤À¡¢¤È¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥ë¥Ó¤É¤³¤í¤«¡¢´Á»ú¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦´íµ¡¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡º£¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´ÊÃ±¤Ë¥«¥Ê¤«¤é´Á»ú¤ËÊÑ´¹¤·¤¿¤ê¤â¤Ç¤¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤¹¡£¾Ý·ÁÊ¸»ú¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢ËÄÂç¤Ê¿ô¤Î´Á»ú¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤Ï»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¤À¤È»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Á´Éô¤Ç26Ê¸»ú¤ò³Ð¤¨¤ë¤À¤±¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡¢¤À¤«¤é¡¢´Á»ú¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡Ö¥¿¥¤¥×¥é¥¤¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑ¤Ë´ÊÊØ¤Ê¡×¥í¡¼¥Þ»ú¤ò¹ñ»ú¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤¹¤Ù¤·¡¢¤È¡ÖÂè1¼¡¥¢¥á¥ê¥«¶µ°é»ÈÀáÃÄ¡×¤Ï·ëÏÀÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÆüËÜ¸ì¤Î¥í¡¼¥Þ»ú²½¡¢´Á»ú¤ÎÁ´ÇÑ¤ÏÈó¸½¼ÂÅª¤Êºö¤À¤È¤·¤ÆÀÍ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Á»ú¤Î»ÈÍÑ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÅöÍÑ´Á»úÉ½¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¹ð¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖË¡Îá¡¦¸øÍÑÊ¸½ñ¡¦¿·Ê¹¡¦»¨»ï¤ª¤è¤Ó°ìÈÌ¼Ò²ñ¡×¤ÇÍÑ¤¤¤ë¤Ù¤´Á»ú¤¬1850»ú¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥ë¥Ó¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢À©¸Â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡Ãí°Õ»ö¹à¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÉ½¤Î´Á»ú¤Ç½ñ¤¤¢¤é¤ï¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¤³¤È¤Ð¤Ë¤«¤¨¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¤«¤Ê½ñ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡Ö¤Õ¤ê¤¬¤Ê¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ»È¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤ê²¾Ì¾¡Ê¥ë¥Ó¡¢ÆÉ¤ß²¾Ì¾¡Ë¤ÎÉÔ»ÈÍÑ¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ½ÐÈÇÊª¤äÄê´ü´©¹ÔÊª¤¬¡¢¥ë¥Ó¤Ê¤·¡¢¿¶¤ê²¾Ì¾¤Ê¤·¤ÇÆÉ¤ßÆÀ¤ë¡Ö°×¤·¤¤¡×¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤ÆËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¤ª¤è¤½80Ç¯¤ÎÀ±Áú¡Ê¤»¤¤¤½¤¦¡Ë¤ò±Ü¡Ê¤±¤ß¡Ë¤·¤Æ¡¢¸ì×ÃÎÏ¤Î¿êÈù¡Ê¤¹¤¤¤Ó¡Ë¤ËÇï¼Ö¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬¸µÁíÍýÂç¿Ã¤Î¡Ö¤ß¤¾¤¦¤æ¤¦¡×¡¢¡Ö¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤¬Â°¤¹¤ë³¬µé¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¸ì×Ã¤â°Û¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ïº£Æü¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¸À¸ìÉ½¸½¤Î¿êÂà¾õ¶·¤Ë¤ÏÅö¤ÆÖÈ¡Ê¤Ï¡Ë¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾å²¼¡¢µ®ìÍ¤ÎÊÌ¤òÌä¤ï¤º¸ì×Ã¤ÎÉÏº¤²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤»¤á¤Æ¿·Ê¹¤¬ÆüËÜ¸ì¤ò¼é¤ëËÉÇÈÄé¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¿·Ê¹¤ÏÎ¨Àè¤·¤ÆÆüËÜ¸ì¤ÎÉÏº¤²½¤Ë¼ê¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬¿·Ê¹¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸ò¤¼½ñ¤¡×¤Ç¡¢ËÜÍè¡¢´Á»ú¤ÇÉ½µ¤¹¤Ù¤½Ï¸ì¤Î°ìÉô¤ò²¾Ì¾¤Ç½ñ¤¯¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÇË¤¿¤ó¡×¡Ö¤éÃ×¡×¡Ö¤Ï¤¯Ã¥¡×¡Ö¤Û¤¦½õ¡×¡ÖÀÐ¤±¤ó¡×¤Ê¤É¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤¦¡¼¤ó¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¤Å¤é¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤¤Û¤É¤Î¡ÖÅöÍÑ´Á»úÉ½¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢1981Ç¯¤Î¡Ö¾ïÍÑ´Á»úÉ½¡×¡Ê1945»ú¡Ë¡¢2010Ç¯¤Î¡Ö²þÄê¾ïÍÑ´Á»úÉ½¡×¡Ê2136»ú¡Ë¤È¡¢´Á»úÉ½¤Î´Á»úÀ©¸Â¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¤¤¤¯¤é¤«´ËÏÂ¤µ¤ì¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÐºÜ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡ÖÉ½³°´Á»ú¡×¤ÏÊ¿²¾Ì¾¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤ªÃã¤òÂù¡Ê¤Ë¤´¡Ë¤¹¤È¤¤¤¦É½µË¡¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤¿¤Ã¤¿2136»ú¤Ç¤Ï»ä¤¬¼è¤ê¾å¤²¤ë¾åµé¸ì×Ã¤É¤³¤í¤«¡¢Æü¾ïÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤ë´Á¸ì¤¹¤é¥«¥ô¥¡¡¼¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤Î¾åµé¸ì×Ã2¡Ù¤òÆÉ¤à¤È¡¢¹ñ¸ì²þ³×¤ËÂÐ¤¹¤ëµÜºê¤µ¤ó¤ÎÅÜ¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¹ñ¸ì¡Ö²þ³×¡×¤É¤³¤í¤«¡¢¡Ö²þ°¡×¤È¤·¤«¸Æ¤Ó¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¡¢Å·²¼¤ÎÂç¶òºö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÂè1¼¡¥¢¥á¥ê¥«¶µ°é»ÈÀáÃÄ¡×¤Î²¡¤·ÉÕ¤±¤Ë¤è¤ëÇÏ¼¯¤²¤¿´Á»úÀ©¸Â¤È¥ë¥Óµ¬À©¤Î¹´Â«¤«¤é¡¢ÆüËÜ¸ì¤ò²ò¤Êü¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍèÇ¯¤ÇÁá¤¯¤âÀï¸å80Ç¯¡¢ËÜÍè¤ÎÆüËÜ¸ì¤¬´°Á´¤Ë¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°¤Ë¡¢Ë¤«¤Ê¸ì×Ã¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾åÅÄ,
Áòµ·,
ÂçÁ¥,
¶âÂ°²Ã¹©,
²£ÉÍ,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥Û¥Æ¥ë,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
³¤,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡