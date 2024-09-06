¡Ö¤ê¤ó¤´¥¸¥å¡¼¥¹¤Ê¤ó¤Æ°û¤Þ¤Ê¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×µÁ¼Â²È¤Ç¤Î¿©»öÃæ¡¢¥¾¥Ã¤È¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
µÁ¼Â²È¤Î½¬´·¤Ë¡¢¥®¥ç¥Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë½÷À¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¤½¤ì¤¬±ÒÀ¸ÌÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È¡Ä¡Ä¤È¤¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤ÏµÁ¼Â²È¤Ç¤Î¿©»öÃæ¡¢¿´Äì¥¾¥Ã¤È¤·¤¿ÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸¥å¡¼¥¹¤Î¿§¤¬Âù¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡Ä
¡ÖµÁ¼Â²È¤Ë¹Ô¤¿©»ö¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤ª¼êÀ½¤Î¥±¡¼¥¤È¤ê¤ó¤´¥¸¥å¡¼¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤ê¤ó¤´¥¸¥å¡¼¥¹¤Î¿§¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Âù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ì¸ý¤·¤«°û¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¡¢¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡Ø¤³¤ì¤â¤¦°û¤Þ¤Ê¤¤¤ï¤è¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÊÒÉÕ¤±¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤È¤ê¤ó¤´¥¸¥å¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÓ¤Ë¡¢»ä¤¬»Ä¤·¤¿¥¸¥å¡¼¥¹¤òÌá¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£
¥¸¥å¡¼¥¹¤Ï·ë¹½Á°¤Ë»ä¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤³¤Î¥¸¥å¡¼¥¹¹âµéÉÊ¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÂç»ö¤Ë°û¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ä¤·¤¿¥¸¥å¡¼¥¹¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¬°ì¸ý°û¤ó¤À¤â¤Î¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡Ø¤ê¤ó¤´¥¸¥å¡¼¥¹¤Ê¤ó¤Æ°û¤Þ¤Ê¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡Ù¤È¿´Äì»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå ½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯6·î¡Ë
¢¦ ¥¸¥å¡¼¥¹¤Î¿§¤¬Âù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤ó¤«ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£