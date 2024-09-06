¡Ö»ä¤Ï»ÜÀß¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×ÀèÅ·À»Í»è·çÂ»¾É¤Ç1»ù¤ÎÊì¡¦º´ÌîÍÈþ¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÇò¡ÖÎ¾¿Æ¤Ï¼êÂ¤¬¤Ê¤¤»Ò¤ò°é¤Æ¤ë»ö¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡×
¡¡¡Ö»ä¤Ï»ÜÀß¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×1»ù¤ÎÊì¿Æ¤ÇÀèÅ·À»Í»è·çÂ»¾É¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦º´ÌîÍÈþ¡Ê34¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀèÅ·À»Í»è·çÂ»¾É¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦º´ÌîÍÈþ¤ÎÉ×¤È4ºÐ¤ÎÄ¹½÷
¡¡Ã»¤¤º¸Â¤Ë3ËÜ¤Î»Ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤ß¤Î¡¢ÀèÅ·À»Í»è·çÂ»¾É¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿º´Ìî¡£2017Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢2020Ç¯5·î¤Ë¤ÏÄ¹½÷¡¦¤á¤¤¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
¡¡5Æü¤Ë¤Ï¡ÖÍÄ¾¯´ü¤Î»ä¤«¤é¸½ºß¤Î»ä¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤ÇÀ¸¸å´Ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ö¼Â¤Ï»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þ Î¾¿Æ¤Ï¼êÂ¤¬¤Ê¤¤»Ò¤ò°é¤Æ¤ë»ö¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Âç¤¤¯¤ÆÍ¦µ¤¤¬»ý¤Æ¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï»ä¤Ï»ÜÀß¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Î¾¿Æ¤ÈÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤Ç¤â²ÈÂ²¤¬ÌÌ²ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ëÅÙ¤Ë²ÈÂ²¤Î´é¤ò¸«¤Æ¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤ÆËè²ó»ä¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤½¤·¤Æ¿È¶á¤Ê¥â¥Î¤òº¸Â¤ä¸ý¤ò»È¤Ã¤Æ¿¨¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¬¤éÍ·¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡£¤½¤Î»þ¤ËÊì¤Î¿´¤ËÊÑ²½¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍÈþ¤Î¼êÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢»ä¤¿¤Á¿Æ¤ÎÍ¦µ¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¡Ä¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¤ »ä¤Ï°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¿©»ö¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢Êì¿Æ¤äºî¶ÈÎÅË¡»Î¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Öº£¤Ïº¸Â¤Î3ËÜ¤Î»Ø¤ò»È¤Ã¤ÆÈ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¿©»ö¤ò¤¹¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÅØÎÏ¤Ë´¶Æ°¤ÇÎÞ¤¬½Ð¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¾ã¤¬¤¤¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¶¯¤¤À¸¤Êý Âº·É¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë