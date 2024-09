まふまふの新曲「オーダーメイド」の音源が初公開された。10月4日(金)より放送開始となるTVアニメ『株式会社マジルミエ』の第2弾PVが公開。まふまふが歌うオープニングテーマ「オーダーメイド」の音源がここで本邦初公開となる。『株式会社マジルミエ』は、少年ジャンプ+にて連載中の作品で、“怪異”と呼ばれる自然災害が存在し、それらを退治する魔法少女が人々の憧れの職業として認知された世界を舞台にしたお仕事×魔法少女のアクション漫画。物語は就職面接の会場で“怪異”に巻き込まれた主人公・桜木カナがヤンキー気質の魔法少女・越谷仁美と出会うところから始まる。就職活動に苦戦し、すっかり自信を無くしていたカナは災害現場で“怪異”と戦う越谷を手助けしたことをきっかけに魔法少女としての才能を見出され、ベンチャー企業・株式会社マジルミエに新卒入社。そこで出会ったひと癖もふた癖もある先輩社員たちと共に社会人、そして魔法少女として奮闘する、という作品。

リリース情報





[初回限定盤 A] [初回限定盤 A]



▲[初回限定盤 B] ▲[初回限定盤 B]



▲[通常盤] ▲[通常盤]

New Album『世会色ユニバース』発売日:2024年12月25日(水)[初回限定盤 A] 2CD+1CD \4,400(tax in) / AZZS-152 ※三方背ケース付[初回限定盤 B] 2CD+DVD \4,400(tax in) / AZZS-156 ※三方背ケース付[初回限定盤 B] 2CD+Blu-ray \4,950(tax in) / AZZS-159 ※三方背ケース付[通常盤] 2CD \3,300(tax in) / AZCS-1127<初回限定盤A / 初回限定盤B / 通常盤:2CD収録内容>「携帯恋話」、「一生不幸でかまわない」、「心恋花火」、「ラットキング(新曲)」、「カラスとうさぎ(新曲)」、「最果てのユニバース(新曲)」...etc既発曲のほか未発表曲を15曲以上含む全30曲を超える2枚組<初回限定盤A:1CD収録内容>まふまふ自身がリアレンジをした「“歌ってみた”アルバム」を収録<初回限定盤B:DVD / Blu-ray収録内容>「まふまふのひとりぼっち旅」DVD / Blu-rayを収録予定まふまふNew Album『世会色ユニバース』スペシャルサイトhttps://uni-mafumafu.com/pages/sekaiiro-universe