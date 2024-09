なんかもう、おもしろいから正義！ 超合金「あずきバー」に変形ロボの「じゃがりこ」「ピザーラ」！

変形可能なロボットのおもちゃは子どもだけでなく、大人でもコレクターがいるほど人気コンテンツのひとつ。クルマや飛行機、電車などの乗り物や昆虫、恐竜などからロボットに変形するというのがよく見るタイプですが、今回紹介する3つの変形ロボを見たら、そんな概念が軽く吹き飛んでしまうかも!? 何せ、変形元が“食べ物関連”なんですから(笑)。

その気になるラインナップは、井村屋の人気アイス「あずきバー」をモチーフにしたBANDAI SPIRITS プレミアムバンダイの「超合金 あずきバーロボ」(1万3750円)。そしてバンダイからは、カルビーの人気スナック菓子「じゃがりこ」とのコラボ変形ロボ「ユニトロボ じゃがりこクレーン」(3850円)と、デリバリーピザチェーン・ピザーラのデリバリー用ピザボックスがロボに変形する「ユニトロボ ピザーラポリスモーターサイクル」(3850円)の3モデル。変形に至るまでの脳内変換がスムーズに行えるよう、さっそく各ロボの詳しい概要を紹介していきましょう!

「超合金 あずきバーロボ」はプレミアムバンダイの人気シリーズ「超合金」の最新作。「肉まん」「あんまん」と並ぶ井村屋の人気商品「あずきバー」をモチーフにした変形ロボットで、総重量約240gのうち合金比率が約95%と、手に持つだけでずしっとした重量感が伝わってくる仕様。

「あずきバー」変形時は実物の「あずきバー」と同じフォルムと見た目の質感を再現し、サイズもほぼほぼ同じ約1分の1スケールというこだわりの設計。

ロボットに変形すると、煌びやかな金メッキが施された合金の鎧を身に纏う武者風の姿になり、双肩の飾りには“井村屋”と“あずきバー”の文字が。アイス時の持ち手となる木の棒は大剣へとチェンジします。

繰り出す必殺剣は数多の人の歯に多大なダメージを与えたあずきバーの硬さをイメージさせる、その名も“井村一豆流赤搗氷河斬(いむらいっとうりゅう・あずきひょうがざん)”!

各関節が可動し、さまざまなポージングを取らせることができるため、付属の台座に乗せて雄姿を眺めるのもアリだし、「あずきバー」姿にして飾ってももちろんOK! 現在はプレミアムバンダイ公式サイトにて予約を行っており、発送は2025年4月の予定です。

「ユニトロボ じゃがりこクレーン」と「ユニトロボ ピザーラポリスモーターサイクル」は、“アリエナイ”組み合わせで合体・変形し、ロボになるというコンセプトを持つバンダイの人気合体ロボ玩具「ユニトロボーン」の最新作。どちらも11月30日に発売予定です。

「ユニトロボ じゃがりこクレーン」は、カルビーの人気スナック「じゃがりこ」のパッケージを模したパーツと“クレーン車”が合体・変形する仕様で、それぞれのジョイント部分を合体させることで腕や顔、足が展開。砲撃が得意な2足歩行のロボに変形します。

「ユニトロボ ピザーラポリスモーターサイクル」は、ピザーラの“デリバリー用ピザボックス”と近未来的なデザインの“ポリスモーターサイクル”が合体・変形。両者を展開&組み合わせることで、斬撃が得意な2足歩行のロボへとチェンジします。

「じゃがりこ」と「ピザーラ」は、ともに上半身にも下半身にも変形できる新機構を搭載しており、今作を含む他の「ユニトロボーン」と合体させることが可能。遊び方のバリエーションが広がり、より一層楽しめるようになっています。

3モデルいずれも子ども向けのおもちゃとは思えないクオリティの高さで、コレクター心を刺激します。童心に帰って変形と合体のメカニカルなカチャカチャ感を存分に堪能してみてはいかがでしょうか。

