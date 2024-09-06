Êª²Á¹â¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¥È¥¯¤Ê¥µ¥¤¥È¤Ï¤É¤ì!?¡¡4ÂçEC¥â¡¼¥ëÅ°ÄìÈæ³Ó
Amazon¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢auPAY¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤ËÍ¥¤·¤¤¥â¡¼¥ë¤Ï!?
Êª²Á¤Î¾å¾º¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é°Â¤¯¥â¥Î¤òÇã¤¤¤¿¤¤¡ª¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤è¤ê¤âEC¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ÂåÉ½Åª¤ÊÂç¼êEC¥â¡¼¥ë4¤Ä¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Æ±°ì¾¦ÉÊ¤Î²Á³ÊÈæ³Ó¤òÈ´¤ÂÇ¤Á¤Ç¼Â»Ü¡ª¡¡º£¡¢ºÇ¤â¾ÃÈñ¼Ô¤ËÍ¥¤·¤¤¥â¡¼¥ë¤Ï¤É¤³!?
¡Ú¿ÞÉ½1¤È2¡Û¡Ö4ÂçEC¥â¡¼¥ë¤Î´ðËÜ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¾¦ÉÊ²Á³ÊÈæ³Ó ½½ÈÖ¾¡Éé¡×
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£Amazon¤Î¾¦ÉÊ¤¬°Â¤¤¶Ã¤¤ÎÍýÍ³
ÆüÍÑÉÊ¤«¤é»¨²ß¡¢°áÉþ¡¢²È¶ñ¡¢²ÈÅÅ¤Þ¤Ç¡£EC¥â¡¼¥ë¤ò³«¤±¤Ð¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¤Î¥â¥Î¤ÏÇã¤¨¤ë¡£
¤À¤¬¤³¤³ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤ÎÄãÄ´¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£Æ±¥â¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¡Ö³ÚÅ·¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤Ê¤É¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆÀ¤é¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Áý¤¨¤ëSPU¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬ºòÇ¯12·î¤«¤é¡¢SPU¤Î²þÄê¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¼¡¡¹¤È»ÅÍÍ¤òÊÑ¹¹¡£¤³¤ì¤é¤¬²þ°¤À¤È¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤Ç¤Ïº£¡¢ºÇ¤â¤ª¥È¥¯¤ÊEC¥â¡¼¥ë¤Ï¤É¤³¤«¡©¡¡º£²ó¤ÏAmazon¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢Yahoo¡ª¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î»°Âç¥â¡¼¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯Â¸ºß´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ëau PAY ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿4¤Ä¤ÎEC¥â¡¼¥ë¤òÆÈ¼«¤ËÅ°ÄìÈæ³Ó¡ª¡¡EC¥â¡¼¥ë¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¥Ç¡¼¥¿¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒNint¤ÎÉ©ÅÄÂóÎÉ»á¤Ë¤â²òÀâ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¿ÞÉ½1¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¥â¡¼¥ë¤ÎÆÃÄ§¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤è¤¦¡£
¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Î¤â¤Î¤òÍÑ¤¤¤¿¤¬¡¢au PAY ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î½ÐÅ¹¿ô¤Ï2019Ç¯5·î»þÅÀ¤È¤ä¤ä¸Å¤¤¿ô»ú¤Ç¤¢¤ê¡¢ ¸½ºß¤Ï¤â¤¦¾¯¤·³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£·èºÑÊýË¡¤ò¹©É×¤·¤¿ºÝ¤Î´Ô¸µÎ¨¤Ï¡¢¤È¤³¤È¤ó¤ä¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È ¾å¤²¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Î¤Ç¸½¼ÂÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤òµ¤·¤¿
¹õÁ¥¡¦Amazon¤ÏÂ¾¥â¡¼¥ë¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿ËÉÙ¤ÊÉÊ¤¾¤í¤¨¤È¡¢ÃíÊ¸ÅöÆü¤Ë¾¦ÉÊ¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Û¤É¡¢°µÅÝÅª¤ÊÇÛÁ÷¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Ì¥ÎÏ¡£¼«¼ÒÁÒ¸Ë¤ò¹ñÆâ¤Ë20¥õ½ê°Ê¾å¹½¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÊªÎ®ÌÖ¤Ï°µÅÝÅª¤À¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢Amazon¤Ï²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤À¤ÈÉ©ÅÄ»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖAmazon¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¤òÂ¾¥â¡¼¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¼«Æ°Åª¤Ë²Á³Ê¤òÊÑÆ°¤µ¤»¤ëà¥×¥é¥¤¥¹¥Þ¥Ã¥Áá¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¡¢Â¾¤Î¥â¡¼¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¤±¤ì¤ÐÃÍÃÊ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÆ±°ì¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â²Á³Ê¤Î°Â¤¤¤È¤³¤í¤òÂç¡¹Åª¤ËÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢AmazonÆâ¤Ç¤â²Á³Ê¶¥Áè¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Äã²Á³Ê²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂÐ¤·¤Æ¹ñÆâEC¥â¡¼¥ë¤ÎÍº¡¦³ÚÅ·»Ô¾ì¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Amazon¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤ËÉÙ¤ÊÉÊ¤¾¤í¤¨¡£¤½¤·¤Æ¸¡¾Ú·ë²Ì¤òÀè¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢²þ°¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ê¤ª¹â¿å½à¤Ê´Ô¸µÎ¨¤À¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼SALE»þ¤Î´Ô¸µÎ¨¤ÏºÇÂç¤Ç46¡ó¤È¶Ã°ÛÅª¡ª¡¡¾ò·ï¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤³¤½¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Â¾¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤ª¥È¥¯ÅÙ¤À¡£
¡Ö³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ï½ÐÅ¹¼Ô¤¬Ë¡¿Í¤«ÈÝ¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿³ºº¤¬¸·¤·¤¤¤³¤È¤ÇÍÌ¾¡£¤Þ¤¿·î³Û½ÐÅ¹ÎÁ¤ä¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑÎÁ¤Ê¤É¤Î½ÐÅ¹°Ý»ýÈñ¤¬¤Û¤«¤Î¥â¡¼¥ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÅ¾Çä¥ä¡¼¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¿®ÍêÀ¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥â¡¼¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â³ÊÃÊ¤Ë¹â¤¤¤Ç¤¹¡×
½ÐÅ¹¿ô¤ÏÌó5.7ËüÅ¹ÊÞ¤ÈÂ¾¥â¡¼¥ë¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¾¯¿ôÀº±Ô¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÖÃíÊ¸¤·¤Æ¤â¾¦ÉÊ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¾¦ÉÊ¤ÎÇËÂ»¡¢Æ±ºÉôÉÊ¤ÎÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿È¯Á÷¥ß¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¯¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¶¯¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
Â¾¤Î¥â¡¼¥ë¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È²Á³Ê¤¬¾¯¡¹¹â¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢³ÚÅ·¤Î¤Û¤¦¤¬¤ª¥È¥¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
²È¶ñ¤ä²ÈÅÅ¤È¤¤¤Ã¤¿¹â³Û¾¦ÉÊ¤òÇã¤¦ºÝ¤Ï³ÚÅ·»Ô¾ì¤òÁª¤Ö¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤½¤¦¤À¡£
¢£Yahoo¡ª¤Î½ÐÅ¹¿ô¤¬Â¿¤¤¥ï¥±
Yahoo¡ª¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï½ÐÅ¹¿ô¤Ç¡¢Amazon¤È³ÚÅ·¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÌó120ËüÅ¹ÊÞ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤Ê¤¼¡©
¡Ö¤³¤³¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤È¤Ë¤«¤¯½ÐÅ¹¼Ô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÀïÎ¬¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¼Â¤Ï¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Þ¤ÇÃ¯¤Ç¤â½ÐÅ¹¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½ÐÅ¹¤Î½é´ü¥³¥¹¥È¤ä·î³Û¤Î°Ý»ýÈñ¤âÉÔÍ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÇ¥È¥Ä¤ÎÅ¹ÊÞ¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¹¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤¤¤¿¤áÅ¾Çä¥ä¡¼¤Ê¤É¤Î½ÐÉÊ¼Ô¤«¤é¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ø¼°Å¹¤Î¤è¤¦¤Ê¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥·¥ç¥Ã¥×¤òÁª¤ó¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ì¤ÐÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤Þ¤¿¡¢¥ì¥¢¾¦ÉÊ¤ä¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¾¦ÉÊ¤Ê¤É¡¢¼ê¤ËÆþ¤ê¤Å¤é¤¤ÉÊ¤È½Ð¹ç¤¨¤ëÅÀ¤âYahoo¡ª¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ïau PAY¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡£ÆÃÄ§¤Ïau¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬¼ê¸ü¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤ÏºÇÂç¤Ç9¡ó¤ò¸Ø¤ë¡£
¤¿¤Àau PAY ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÏºÇ¸åÈ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Â¾¥â¡¼¥ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ½ÐÅ¹¿ô¤Î¾¯¤Ê¤µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇÛÁ÷ÎÁ¤¬Èæ³ÓÅª¹â¤á¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡ÖÂ¾¤Î»°Âç¥â¡¼¥ë¤Èau PAY ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÌÀ³Î¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢¼«¼ÒÁÒ¸Ë¤Ç¤¹¡£Amazon¡¢³ÚÅ·¡¢Yahoo¡ª¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÁÒ¸Ë¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÇÛÁ÷ÎÁ¤ò¤°¤Ã¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢au PAY ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¼«¼ÒÁÒ¸Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤¬ÇÛÁ÷¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇÛÁ÷ÎÁ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
au PAY ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï²½¾ÑÉÊ¤¬¿Íµ¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²½¾ÑÉÊ¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ç¤Ï´Ú¹ñÈ¯¤ÎEC¥â¡¼¥ë¡ÖQoo10¡×¤ÎÂæÆ¬¤âÃø¤·¤¯¡¢ÆÈ¼«¤Î¶¯¤ß¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢au¤ÈÆ±¤¸¤¯ÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¤ÎNTT docomo¤Ë¤â¡Öd¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦EC¥â¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¸½¾õ¤Ç¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¤ÏÈó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¾å¥É¥³¥â¤ÏAmazon¤È¤Î¶¨¶È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¸åÃíÎÏ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ8·î22Æü»þÅÀ¡£³Æ¼ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅö¤¿¤ê1±ßÁêÅö¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÁêÀ¤ÎÎÉ¤¯¤Ê¤¤·èºÑ¼êÃÊ¤òÍÑ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Î´Ô¸µÎ¨¤òµ¤·¤¿¤¬¡¢Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¡ÖÁ´³ÛPayPay»Ä¹â¤Ç»ÙÊ§¤¤¡×¡ÖLINE¤ÈYahoo! JAPAN ID¤ÎÏ¢·È¡×¤È¤¤¤¦Èæ³ÓÅª´ÊÃ±¤Ê¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ì¤ÐÂçÉý¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¾ò·ï¤Î¿ôÃÍ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ò·ï¤òÃ£À®¤»¤º¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ë1¡ó´Ô¸µ¤È¤Ê¤ë
Â³¤¤¤Æ¿ÞÉ½2¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¤òÈæ³Ó¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¡¼¥ë¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±°ì¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÈæ³Ó¤·¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤äÁ÷ÎÁ¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢²Á³Ê¤â¥â¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤êº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤âAmazon¤Ï¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ä¿å¤Ê¤É¤ÎÆüÍÑÉÊ¤¬ÆÃ¤Ë¶¯¤¤¡£¤Û¤«¤ÎÈæ³Ó¹àÌÜ¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤â¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ¤â°Â¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÛÁ÷¤ÎÁá¤µ¤âÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
Amazon¤ä³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢au PAY ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¸ø¼°¤Î¥¯¥ì¥«¤òÈ¯¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¹â´Ô¸µ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢Yahoo¡ª¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÀßÄê¤òºÑ¤Þ¤»¤¿PayPay¤ò»È¤¦¤À¤±¤Ç5¡ó´Ô¸µ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼Â¤Ï¤«¤Ê¤ê¼ê·Ú¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÊÆ¤äÆù¤ÏYahoo¡ª¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤É¤Î¥µ¥¤¥È¤âÉÑÈË¤Ë²Á³ÊÊÑÆ°¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï¾¦ÉÊ¤ÎÃÍÃÊ¤äÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬°ìµ¤¤ËÊÑÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¥È¥¯ÅÙ¤â¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
Êª²Á¹â¤Îº£¡¢¾¯¤·¤Ç¤â°Â¤¯¡¢¤ª¥È¥¯¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡¿°©¥öÀ¥½½¸ã¡ÊA4studio¡Ë¡¡¼Ì¿¿¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡¡»þ»öÄÌ¿®¼Ò