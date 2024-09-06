¤·¡¢¤·¤ó¤Ç¤ë...¡¡¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤É¹¡×Æþ¤ì¤¿·ë²Ì¢ªÈá»´¤¹¤®¤ë¸÷·Ê¤Ë20Ëü¿ÍÀïØË
¡Ö¥µ¥Ü¥Æ¥ó¥À¡¼¤Î¥·¥ê¥³¥ó¥È¥ì¡¼²Ä°¦¤¤¡Á¡ª¡ª
É¹ºî¤Ã¤Æ¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤Ë¤¤¤ì¤Æ¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ó¤È¥µ¥Ü¥Æ¥ó¥À¡¼¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÄ«¿©¤Ë¤·¤Á¤ã¤ª¡ª¡ª¡×
¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Çºî¤Ã¤¿¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤Ë¡¢20Ëü¿Í¤â¤ÎX¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÀïØË¤·¤¿¡£
¤À¤Ã¤Æ¡¢´°Á´¤Ë"»´¾õ"¤À¤Ã¤¿¤«¤é......¡£
¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ö¥µ¥Ü¥Æ¥ó¥À¡¼¡×¡£
ÎÐ¿§¤Î¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¨¤²Â¤ÎÂ®¤µ¤¬ÆÃÄ§¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¹¶·â¤¬Åö¤¿¤é¤º¡¢ËÉ¸æÎÏ¤â¹â¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬¡¢À®¤¹½Ñ¤â¤Ê¤¯¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ìµ»Ä¤À......¡£
ÅÔÆâºß½»¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦¥á¥ë»Ò¡Ê¡÷KgwMlk¡Ë¤µ¤ó¤¬2024Ç¯9·î2Æü¡¢¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤È°ã¤¦¡×¤È¤³¤Ü¤·¤Ê¤¬¤é¤âÅê¹Æ¤·¤¿¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖŽÀŽ½Ž¹ŽÃ...ŽÀŽ½Ž¹ŽÃ¡×
¡ÖÅ®¤ì¤Æ¤ë....¡×
¡Ö¥³¥ì¥¸¥ã¥Ê¥¤´¶¤¬w¡×
¡ÖÍÏ¤±¤ÆÈáÌÄ¾å¤²¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï5Æü¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Î¥á¥ë»Ò¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÍÏ¤±»Ï¤á¤ë¤È¹¹¤Ë¥Û¥é¡¼¡×
¥á¥ë»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥Ü¥Æ¥ó¥À¡¼¤Î¥·¥ê¥³¥ó¥È¥ì¡¼¤Ï8·î31Æü¤ÎÃë¡¢½©ÍÕ¸¶¤Î¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥«¥Õ¥§Æâ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¡£
¤½¤·¤ÆÍâ¡¹Æü¤Î2Æü¡¢¸á¸å11»þº¢¡£É×¤È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼14¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤ò°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
»î¤·¤Ë¥µ¥Ü¥Æ¥ó¥À¡¼¤ÎÉ¹¤òÆþ¤ì¤¿·ë²Ì¤¬¡¢¥¢¥ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¥µ¥Ü¥Æ¥ó¥À¡¼¤ò¤³¤ó¤ÊÅ®»àÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê...¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥á¥ë»Ò¤µ¤ó¡Ë
É×ÉØ¤Ï»×¤¤¤â¤è¤é¤Ì»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥µ¥Ü¥Æ¥ó¥À¡¼¤¿¤Á¤Ç¤Ò¤È¤·¤¤ê¾Ð¤¤¹ç¤¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¤â¥¯¥¹¥Ã¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥µ¥Ü¥Æ¥ó¥À¡¼¤ÏÌÜ¤È¸ý¤¬´Ý¤¤¤Î¤ÇÍÏ¤±»Ï¤á¤ë¤È¹¹¤Ë¥Û¥é¡¼´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç......¡£
º£¸å¤ÏÉ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¼¥ê¡¼¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î·¿¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¥á¥ë»Ò¤µ¤ó¤ÎÁÛÁüÄÌ¤ê¤Î¥µ¥Ü¥Æ¥ó¥À¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ëÆü¤¬¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤À¡£