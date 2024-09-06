¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¡×¤È¥Þ¥¥í¥¤¤¬¶ì¸À¤â¡¡PGA¥Ä¥¢¡¼¤È¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¡¢Åý¹ç¸ò¾Ä¤ÏÃÙ¡¹¤È¤·¤Æ¿Ê¤Þ¤º
¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤ò²×Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë·ü°Æ»ö¹à
¡¡PGA¥Ä¥¢¡¼¤Ï3»î¹ç¤Ë¤ï¤¿¤ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤¹¤Ù¤Æ½ªÎ»¡£ºÇ½ªÀï¤Î¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤Æº£µ¨7¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤¬¼«¿È½é¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô¤Ëµ±¤¡¢ÇË³Ê¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹2500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó36²¯±ß¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ï¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥À¤¬¤¤¤ë¡×ÊÆ¹ñ¤Î²¦¼Ô¤¿¤Á¤ò¶ÃÃ²¤µ¤»¤¿90Ç¯Á°¤Î¡ÖÆüËÜ¿Í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡×¤È¤Ï
¡¡¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè2Àï¤Þ¤Ç¤Ë¡¢2922Ëü8357¥É¥ë¡ÊÌó42²¯±ß¡Ë¤Î¾Þ¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡£Ç¯´Ö²¦¼Ô¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹Ìó36²¯±ß¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»»þ¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ü¡¼¥Ê¥¹800Ëü¥É¥ë¡ÊÌó12²¯±ß¡Ë¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢º£µ¨¤À¤±¤ÇÌó90²¯±ß¤ò²û¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤¬Ç¯´Ö²¦¼Ô¤Ëµ±¤¡¢º£µ¨¤ÎPGA¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥§¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥«¥Ã¥×¤ÏºÇ¹â¤Î·Á¤ÇÄù¤á³ç¤é¤ì¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Î·ü°Æ»ö¹à¤Ï¡¢Äù¤á³ç¤é¤ì¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢Á°¿Ê¤â¿ÊÅ¸¤â¸«¤é¤ì¤º¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤ò²×Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
PIF°Ê³°¤È¼ê¤òÁÈ¤ó¤ÀPGA¥Ä¥¢¡¼
¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤Î·ü°Æ»ö¹à¡×¤È¤Ï¡¢¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÀ¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÖPIF¡Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¡×¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×Åù¡¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ò¾Ä¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤¬2022Ç¯¤Ë»ÏÆ°¤·¤Æ°ÊÍè¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤È¤Î´Ö¤Ë³Î¼¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£PGA¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬¼¡¡¹¤Ë¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤ÎÂÐÎ©¤Ï¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤Ë·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·2023Ç¯6·î¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¸¥§¥¤¡¦¥â¥Ê¥Ï¥ó²ñÄ¹¤ÈPIF¤Î¥ä¥»¥ë¡¦¥ë¥Þ¥¤¥ä¥ó²ñÄ¹¤¬Åý¹ç¹ç°Õ¤òÈ¯É½¡£¡ÖÏÂ²ò¤«¡©¡×¤È¡¢À¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÅý¹ç¹ç°Õ¤ÏÎ¾²ñÄ¹¤¬°ìÊýÅª¤Ë·è¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Ï²¿¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È·ãÅÜ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÁª¼êÍý»ö¤é¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢PIF¤È¤Î¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤Ç½é¤á¤ÆÁª¼êÍý»ö¤Ë½¢Ç¤¡£¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤ËÁª¼êÍý»ö¤ò¼Ç¤¤·¡¢¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥¹¥Ô¡¼¥¹¤¬¸åÇ¤Íý»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Áª¼ê¥µ¥¤¥É¤ÎÂÎÀ©¤ÏÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£Ç¯1·î¡£PGA¥Ä¥¢¡¼¤ÏPIF¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¤Î¡ÖSSG¡Ê¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡×¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤Ó¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤ÈSSG¤¬ºÇÂç30²¯¥É¥ë¤ÎÅê»ñ¤òÆÀ¤Æ¡¢±ÄÍøË¡¿Í¡ÖPGA¥Ä¥¢¡¼¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¡×¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¼Â¤ÏÄ½¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿PIF¤È¤Î¸ò¾Ä
¡¡¤Õ¤Èµ¤¤Å¤±¤Ð¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤ÏSSG¤È¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢PIF¤Ï¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¸ò¾Ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤é²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤â¤Ï¤äPGA¥Ä¥¢¡¼¤ÈPIF¤¬¶¨Ä´¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£Î¾Êý¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢Æ±¤¸ÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÌ¤Íè¤ÏÍè¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡¡¤½¤¦Ìä¤ï¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥â¥Ê¥Ï¥ó²ñÄ¹¤Ï¡ÖPIF¤È¤Î¸ò¾Ä¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤ä¤¬¤ÆPIF¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ï¡¢Áª¼ê²ñ¤Ç¤âÁª¼êÍý»ö¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡Ö¸ò¾ÄÊ¬²Ê²ñ¡×¤¬¼õ¤±»ý¤Ä¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ò¾ÄÊ¬²Ê²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥¦¥Ã¥º¡¢¥Þ¥¥í¥¤¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡¢¥â¥Ê¥Ï¥ó²ñÄ¹¡¢¸µPGA¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥ª¥®¥ë¥Ó¡¼¡¢¤½¤ì¤ËSSG¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó2Ì¾¤ò´Þ¤á¤¿¹ç·×7Ì¾¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼Ìò¤Î¥¦¥Ã¥º¤Ï¡Ö¸ò¾ÄÊ¬²Ê²ñ¤Î¶ÈÌ³¤¬Â¿Ë»¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢±É¤¨¤¢¤ëÊÆ²¤ÂÐ¹³Àï¡Ö¥é¥¤¥À¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤ÎÊÆ¹ñ¥Á¡¼¥à¡¦¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¼Âà¤·¤¿¤Û¤É¤Ç¡¢¤µ¤¾¤«¤·PIF¤È¤Î¸ò¾Ä¤ÏÄ½¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
PIF¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ï¤¢¤¨¤Æ¸å²ó¤·¤«
¡¡¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕºÇ½ªÀï¡¢¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¤Î³«ËëÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥â¥Ê¥Ï¥ó²ñÄ¹¤ËPIF¤È¤Î¸ò¾Ä¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¾å¤Ç¤Î¼ÁÌä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥â¥Ê¥Ï¥ó²ñÄ¹¤ÎÊÖÅú¤Ï¤Ê¤ó¤È¤âÛ£Ëæ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖPIF¤È¤Î²ñÏÃ¤äÂÐÏÃ¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£·òÁ´¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÊú¤¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÁê¼ê¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î°Æ·ï¤Ï¤È¤Æ¤âÊ£»¨¤Ç¡Ä¡Äº£¤ÏÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡×
¡¡¸åÂà¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Á°¿Ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£ÃÙ¡¹¤È¤·¤Æ¸ò¾Ä¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡ÖÆâÍÆ¤¬Ê£»¨¤À¤«¤é¡×¤È¥â¥Ê¥Ï¥ó²ñÄ¹¤Ï±ì¤Ë´¬¤¯¤è¤¦¤ÊÅú¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤âÁ°¿Ê¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤µ¤äÇ®°Õ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖPGA¥Ä¥¢¡¼¤¬º£µ¨¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸ÆüÄø¤Ç2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Ï¸Ø¤é¤·¤²¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢PIF¤È¤Î¸ò¾Ä¤ÏÛ£Ëæ¤Ê¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂçÀª¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â»þ´Ö²Ô¤®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤ÏÂçÍÉ¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ò¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ü¡¼¥Ê¥¹À©ÅÙ¤òÁÏÀß¤·¤¿¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼Âç²ñ¤Î¾Þ¶â¤ò°ìµ¤¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¡¢¾Þ¶âÁí³Û2000Ëü¥É¥ë¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÇ¯´Ö8»î¹ç¤âÁÏÀß¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤ÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤ØÍè¤Æ¡¢º£µ¨¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸ÆüÄø¤ÇÍèµ¨¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÍÉ¤ìÂ³¤±¤¿PGA¥Ä¥¢¡¼¤¬¤è¤¦¤ä¤¯°ìÃÊÍî¤·¤Æ°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤»¤Ã¤«¤¯°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢º£¡¢¤³¤³¤ÇºÆ¤ÓÍÉ¤ìÆ°¤¯¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤Î¼óÇ¾¿Ø¤ÎËÜ²»¤Ç¤¢¤ê¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢PIF¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬¤¢¤¨¤Æ¸å²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö¸ò¾ÄÊ¬²Ê²ñ¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ä¾¤½¸¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢¸ò¾ÄÊ¬²Ê²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¥í¥¤¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯6·î°Ê¹ß¡¢¸ò¾ÄÊ¬²Ê²ñ¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ä¾¤½¸¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢»ö¼Â¾å¡¢¸ò¾Ä¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤¿Åö½é¡¢¥Þ¥¥í¥¤¤Ï¥¢¥ó¥Á¡¦¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤ÎµÞÀèË¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó½Ð¿È¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¡¼¥à¤¬¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥Ö¥´¥ë¥ÕÈãÈ½¤Î¥È¡¼¥ó¤òÏÂ¤é¤²¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ö¥´¥ë¥ÕÍÊ¸î¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ëÈ¯¸À¤µ¤¨¸ý¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤ÈÙæ¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢¤â¤¦ÀÎ¤Î¤³¤È¤À¡£¥´¥ë¥Õ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁûÆ°Â³¤¤Î¥´¥ë¥Õ³¦¤ÈPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¤½¤Î²ò·èºö¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£PGA¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¤È¥ê¥Ö¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¤¬Æ±¤¸ÉñÂæ¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¡¢º£¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼4Âç²ñ¤·¤«¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¶¥¤¤¹ç¤¦µ¡²ñ¤Ï1Ç¯¤Ë4²ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤¦¡×
¡¡¤¹¤Ç¤Ë²¤½£¤ÎDP¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥ê¥Ö¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¤¬Á³¤ë¤Ù¤È³¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¾å¤Ç°ìÄê¤ÎÂÔµ¡´ü´Ö¤ò·Ð¤ì¤Ð¡¢¥Ä¥¢¡¼¶¥µ»¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦µßºÑ½èÃÖ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àè½µ¤â¥Æ¥£¥ì¥ë¡¦¥Ï¥Ã¥È¥ó¤¬DP¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂç²ñ¡¢¥Ù¥Ã¥È¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¥ª¥¤¥ë¥Þ¥Í¡¼¤¬Î®¤ì¹þ¤à¡©
¡¡¤À¤¬¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥ê¥Ö¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄä»ß¤·¡¢Èà¤é¤¬Éüµ¢¤¹¤ëÆ»¤ò´°Á´¤Ë¤Õ¤µ¤¤¤À¤Þ¤Þ¤Ç¡¢Èà¤é¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢°ìÀÚ¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊPGA¥Ä¥¢¡¼¤Î´è¤Ê¤ÊµñÈÝÈ¿±þ¤òËµÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¥í¥¤¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤í¤½¤íPIF¤Ï¡¢Åê»ñÀè¤òPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ØÊÑ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×
¡¡PGA¥Ä¥¢¡¼¤Ï¸å¤«¤é¸ò¾Ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃå¤¤¤¿SSG¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤Ó¡¢PIF¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ï¤Á¤Ã¤È¤â¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤ÈPIF¤ÏPGA¥Ä¥¢¡¼¤È¤Î¸ò¾Ä¤ò¸«¸Â¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤È¼ê¤òÁÈ¤à¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¥Þ¥¥í¥¤¤ÎÄó¸À¤Ï¡¢°Æ³°¡¢Åª¤ò¼Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥ê¥Ö¥´¥ë¥Õ¤¬¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò»±²¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢PIF¤¬¼ê¤òÁÈ¤àÁê¼ê¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼ÉÔÂ¡¢»î¹ç¿ôÉÔÂ¡¢½¸µÒÎÏ¤â·è¤·¤Æ¤¢¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¸½ºß¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î½áÂô¤Ê¥ª¥¤¥ë¥Þ¥Í¡¼¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥´¥ë¥Õ³¦´Ø·¸¼Ô¤äÁª¼ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Î¤«¡£
¡¡º£¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Â»¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
çÕ±Û±à»Ò¡Ê¤Õ¤Ê¤³¤·¡¦¤½¤Î¤³¡Ë
¥´¥ë¥Õ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¿ÉðÂ¢µÖÃ»´üÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô·ÐºÑ³Ø²ÊÂ´¡£1993Ç¯¤ËÅÏÊÆ¤·¡¢ºßÊÆ¥´¥ë¥Õ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ25Ç¯´Ö¡¢¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£2019Ç¯¤«¤éµòÅÀ¤òÆüËÜ¤Ø°Ü¤·¡¢¼¹É®³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¹Ö±é¤äTV¡¦¥é¥¸¥ª¤Ë¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø²¦¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁÇ´é¡Ù¡Ê¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥´¥ë¥Õ¤Î¿¹¡Ù¡ÊÉö½ñÅ¹¡Ë¡¢¡ØºÍÇ½¤ÏÍ¸ÂÅØÎÏ¤ÏÌµ¸Â¡¡¾¾»³±Ñ¼ù¤ÎËÑëÄÎÏ¡Ù¡ÊÅìË®½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÌõ½ñÂ¿¿ô¡£1995Ç¯°ÊÍè¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¼èºà¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëºÇ¿·´©¡ØTIGER WORDS¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¡¡Éü³è¤Î¸ÀÎî¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô