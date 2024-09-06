¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¤Î¼ºÇÔ¡×¤ÈÂê¤¹¤ë±ÇÁü¡¡¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸ø³«¡¡ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤¬¹´Â«¤µ¤ì¡Ä
¥í¥·¥¢¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Ç¡¢ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡È¾ðÊóµ¡´Ø°÷¡É¤À¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡ÖÅìµþ¤«¤éÍè¤¿¥µ¥à¥é¥¤¤Î¼ºÇÔ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ÃËÀ¤È¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó
¡Ö¥Ù¥é¥ë¡¼¥·»Ë¾å½é¤á¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤Î³èÆ°¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¡¢Æü½Ð¤º¤ë¹ñ¤«¤é¤Î¾ðÊóµ¡´Ø°÷¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¾ðÊóµ¡´Ø¡¡ÄµÊó¡Ê¤Á¤ç¤¦¤Û¤¦¡Ë°÷¡×
¡ÖÆüËÜ¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¡¡ÄµÊó°÷¤¬¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡×
¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Î¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ÎÍ½¹ð¤È¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬³¹Ãæ¤ò¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¼ê¾û¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÀþÏ©¤Î¶á¤¯¤ÇÏÃ¤¹»Ñ¤¬¡£
¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤Î³èÆ°¤Ë½¾»ö¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÃËÀ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃËÀ¤¬¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤Î¹ñ¶ÉÕ¶á¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤ä·³»ö»ÜÀß¤Î»£±Æ¤ò¤·¡¢Åö¶É¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ä
ÆüËÜ¿Í¤È¤µ¤ì¤ëÃËÀ
¡Ö»ä¤ÎÌ¾Á°¤Ï¥Ê¥«¥Ë¥·¡¦¥Þ¥µ¥È¥·¤Ç¤¹¡×
¼«¤é¤ò¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¡Ö¥Ê¥«¥Ë¥·¡¦¥Þ¥µ¥È¥·¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢
ÆüËÜ¿Í¤È¤µ¤ì¤ëÃËÀ
¡Ö»ä¤Î¹ÔÆ°¤Ï¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Ë¤È¤Ã¤Æ´í¸±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ²ñ¼þÊÕ¤ò¼¨¤·¤¿ÃÏ¿Þ¤ä¡¢·Ù»ëÄ£ÉÕ¶á¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖÅìµþ¤«¤éÍè¤¿¥µ¥à¥é¥¤¤Î¼ºÇÔ¡×¡£¸½ÃÏ»þ´Ö5Æü¤ÎÌë¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ä
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±
¡Ö7·î9Æü¤Ë50Âå¤ÎË®¿ÍÃËÀ1Ì¾¤¬¹ñÆâË¡°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸½ÃÏÅö¶É¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ò¹¯¾õÂÖ¤ËÆÃÃÊ¤ÎÌäÂê¤ÏÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤¬¡¢º£²ó¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó¤¬Êó¤¸¤¿¿ÍÊª¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÃËÀ¤Ï¡¢¥´¥á¥ê¹ñÎ©Âç³Ø¤ÇÆüËÜ¸ì¶µ»Õ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÃæÀ¾²íÉÒ¤µ¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂç³Ø¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡Ä
¨¡¨¡ÃæÀ¾¤µ¤ó¤Ï¤³¤Á¤é¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
ÃæÀ¾¤µ¤ó¤¬¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¥´¥á¥êÂç³Ø¿¦°÷
¡Ö¤¤¤¤¤¨¡¢²òÇ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Ç¤ÎÃæÀ¾¤µ¤ó¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀ¾¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í
¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÏÍ¥¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ò²ó¤Ã¤Æ¶µ²ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤ÎÄµÊó°÷¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Á´¤¯¿´Åö¤¿¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¡£
¥ë¥«¥·¥§¥ó¥³ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¸å¤ÎÆÈºÛ¼Ô¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢4Ç¯Á°¤Ë¤ÏÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£
º£²ó¤Î¹´Â«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤Ï¡Ä
·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø¡¡×¢À¥ÍÛ»Ò¶µ¼ø
¡Ö¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÔÅöÂáÊá¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸µ¡¹Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¹ñ¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·ÆÃÈÖ¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁêÅö°ÛÎã¡£¡Ê¹´Â«¤«¤é¡Ë2¤«·î¶á¤¯¤«¤±¤Æ¡¢¤ß¤Ã¤Á¤êÊüÁ÷¤ò½àÈ÷¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×
ÈÖÁÈ¤Î¡ÈÁÀ¤¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä
·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø¡¡×¢À¥ÍÛ»Ò¶µ¼ø
¡ÖºÇ¶á¤Î¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Ï¤«¤Ê¤ê¥í¥·¥¢¤È°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤¬¥í¥·¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥«¡¼¥É¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè²¼¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¥í¥·¥¢¡¦¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤È¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¾Â¦¤È¤Î´Ø·¸¤¬Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê¸ò¾ÄºàÎÁ¤Ë¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¤ï¤á¤Æ¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Î»£±Æ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø¡¡×¢À¥ÍÛ»Ò¶µ¼ø
¡Ö¸øÅª¤Êµ¡´Ø¤ò»£±Æ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¡¢¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·³»ö»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¤È¤«ÈëÌ©»ÜÀß¤Î³µÇ°¤¬ÁêÅö°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Ç§¼±¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤È»×¤¦¡×
¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê9·î5ÆüÊüÁ÷¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë