¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ä¥è¥¤Ï¤¤¤ç¤¦£Ó¤Ø¡¡¥á¥ê¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ïµþ²¦ÇÕ£²ºÐ£Ó»²Àï
¡¡¡Ö£Ð£Ï£Ç£²ºÐÇÏÆÃÁª¾ðÊó¡×¡Ê£µÆü¡Ë
¡¡£Ð£Ï£Ç¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¡ª¼è¤ì¤¿¤Æ¤Î¼ã¶ð¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤Íè¤Î£Ç£±ÇÏ¤¿¤Á¤Îº£¸å¤òÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¡Ò·ªÅì¡Ó£¸·îÃæµþ¤ÇÌ¤¾¡ÍøÀï£Ö¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ä¥è¥¡Ê²´¡¢ÈÓÅÄ¡Ë¤Ï¤¤¤ç¤¦£Ó¡Ê£±£´Æü¡¦Ãæµþ¡¢¼Ç£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ø¡£·»»Ð¤Ë£²Æ¬¤Î½Å¾ÞÇÏ¤ò»ý¤Ä¥É¥¥¥¢¥à¡¼¥ë¡ÊÌÆ¡¢ÃæÃÝ¡Ë¤Ï¤ê¤ó¤É¤¦¾Þ¡Ê£±£°·î£µÆü¡¦µþÅÔ¡¢ÌÆÇÏ¸ÂÄê¡¦¼Ç£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ò»ëÌî¤Ë¡£
¡¡¡ÒÈþ±º¡Ó»¥ËÚ¤Î¿·ÇÏÀï¤ò¥ì¥³¡¼¥É¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ê²´¡¢²ÃÆ£À¬¡Ë¤Ï¡¢µþ²¦ÇÕ£²ºÐ£Ó¡Ê£±£±·î£²Æü¡¦Åìµþ¡¢¼Ç£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¿·³ã£²ºÐ£Ó£±£±Ãå¤Î¥â¥¸¥ã¡¼¥ê¥ª¡Ê²´¡¢ºØÆ£À¿¡Ë¤Ï¥«¥ó¥Ê£Ó¡Ê£²£±Æü¡¦Ãæ»³¡¢¼Ç£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ø¡£
¡¡ÁÄÊì¤Ë£Ç£±¤Ç£²Ãå£³²ó¤Î¥í¡¼¥º¥Ð¥É¤¬¤¤¤ë¥¶¥í¡¼¥º¥Ï¡¼¥Ä¡ÊÌÆ¡¢Éã¥ß¥¹¥¿¡¼¥á¥í¥Ç¥£¡¢ÂçÃÝ¡Ë¤Ï£±£µÆü¤ÎÃæ»³£´£Ò¡Ê¼Ç£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤«£µ£Ò(ÌÆÇÏ¸ÂÄê¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£