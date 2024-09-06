¡Ú¿ÀÍÍ¤¬Ì£Êý¤¹¤ë¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¡Û¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È±¿¤¬°¤«¤Ã¤¿¿Í¡×¤¬¿ÍÀ¸¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤ëÊýË¡
2017Ç¯¤ÎÈ¯Çä°Ê¹ß¡¢º£¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÉ¤Þ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÎËâË¡¡Ù¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¾®ÎÓÀµ´Ñ¤µ¤ó¤Î40Ç¯´Ö¤ËµÚ¤Ö¸¦µæ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸½¸¡×¤À¡£¤¢¤é¤æ¤ëÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÎÈë·í¤¬1ºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤ÎÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Î°ìÉô¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö±¿Ì¿¡×¤Ï¡Ö¿Í¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¤é¤·¤¤
¡Ö±¿Ì¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¡¢¡Ö½ÉÌ¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢º®Æ±¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö½ÉÌ¿¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö½É¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¿Âê¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢À¸Ç¯·îÆü¤äÀÊÌ¡¢¤É¤ó¤Ê¿Æ¤Î²¼¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤Ê¤É¡¢ÌÜ³Ð¤á¤Æ¤¤¤ë°Õ¼±¡Ê¸²ºß°Õ¼±¡Ë¤Ç¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Ç¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¼«Ê¬¤Ç·èÄê¤·¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡Ö½ÉÌ¿¡×¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö±¿Ì¿¡×¤Ï¡Ö±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡×¡Ö±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ëÌ¿Âê¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±¿Ì¿¡×¤Ï¡¢²¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¿Í¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤òËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼ê»æ¤ò¤¯¤ì¤¿¿Í¤ËÊÖ»ö¤ò½ñ¤³¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ä¤¤½ñ¤¤½¤Ó¤ì¤Æ·îÆü¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÊÖ»ö¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬Áê¼ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤¦¤ä¤é¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤òËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤É¤¦¤«¡×¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¡Ö±¿Ì¿¡×¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡Ö±¿Ì¿¡×¤Ï¿Í¤¬±¿¤ó¤Ç¤¯¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢±¿¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¿Í¤Ë¡Ö´¶¼Õ¡×¤·¡¢¡Ö¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡×¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¡Ö´ò¤·¤µ¡×¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¡Ö¹¬¤»¡×¤ËËþ¤Á¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¶ËÃ¼¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö±¿Ì¿¡×¤Ë¤Ï¡Ö±¿¤¬¤¤¤¤¡×¤â¡Ö±¿¤¬°¤¤¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö±¿¤¬°¤¤¿Í¡×¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¡Ö±¿¡Ê¡á¿Í¡Ë¡×¤ò¸«²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¤³¤È¤Ë¤Û¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö±¿Ì¿¡×¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢¡Ö±¿¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀ¼¹â¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÌÛ¡¹¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢ÄÌ¤ê²á¤®¤ë¿Í¿ô¤Ï¡¢Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÊ¿Åù¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿Í¤È¤Î¡Ö½Ð²ñ¤¤¡×¤ä¡Ö¤Ä¤¹ç¤¤¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¾Íè¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ë¡¢¡Ö¹¥±¿¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡µÕ¤Ë¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÃÏ°Ì¤ä¿ÈÊ¬¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤òËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¡Ö¹¥±¿¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ï±¿¤¬°¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ä¥¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¯¿Í¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·ÐºÑ¡¢Êó½·¡¢»Å»ö¤È¤Ï¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤È¡Ö±ï¡×¤Î¤¢¤ë¿Í¡¢½Ð²ñ¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡Ö¹¥±¿¡×¤ÊÆü¡¹¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£