42ºÐ°ÂÅÄÈþº»»Ò¡È¥Ô¥¿¥Ô¥¿¡É¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼¥Ü¥Ç¥£¡ÖÈþ¤Î¶Ë¸Â¡×¡Ö°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×Àä»¿
½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ÂÅÄÈþº»»Ò¡Ê42¡Ë¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥¨¥¢»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¹õ¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×·¿¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥¨¥¢»Ñ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¸¥ã¥¤¥í¥È¥Ë¥Ã¥¯¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡ÖÄãµ¤°µ¤Ç¡¢ÂÎ¤¬¤Ä¤é¤¯¤Ã¤Æ¡¢Æ¬¤¬¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥¤¥í¤·¤Æ¡¢Ìë²¹¤«¤¤¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿¤é³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¤Î¤âÂç»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¡¡Ä«¤Ï¡¢¾®¾¾ºÚ¡¡¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤â»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡É×ÉØ¤ÇÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡ª¡¡·ò¹¯¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÇ¯º¢¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÂÎ°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤Ê¥Þ¥Þ¤À¤è¤Í¡¼¡×¡Ö¤Û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤í¡Á¾Ð¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¿Í¤¬²È¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤ß¤µ¤³¤µ¤ó¡¡Í¾Ê¬¤Ê¤ªÆù¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡Èþ¤Î¶Ë¸Â¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£