ÊÆ¥È¥é¥Ã¥¯Ï«ÁÈ¡¢9·î16Æü¤Ë¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ
¡Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¡£µÆü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - £±£±·î¤ÎÊÆÂçÅýÎÎÁª¤òÀï¤¦Ì±¼çÅÞ¸õÊä¤Î¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢º£·î£±£¶Æü¤ËÁ´ÊÆ¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼êÁÈ¹ç¡ÊÄÌ¾Î¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¡¼¥º¡Ë¤Î»ØÆ³Éô¤äÁÈ¹ç°÷¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¡£¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¡¼¥º¤¬£µÆüÈ¯É½¤·¤¿¡£
£±£°£°Ëü¿ÍÄ¶¤ÎÁÈ¹ç°÷¤òÊú¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó²ñÄ¹¤Ï¡Ö¹ñ¤ÎÊý¸þÀ¤äÏ«Æ¯¼Ô¤Ë¤È¤ê½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¶¦ÏÂÅÞ¸õÊä¤Î¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤âºÇ¶á¡¢¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¡¼¥º¤ÈÆ±ÍÍ¤Î²ñ¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó²ñÄ¹¤Ï£··î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¶¦ÏÂÅÞ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç±éÀâ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¤ò¤¹¤ëÏ«Æ¯¼Ô¤Ï²ò¸Û¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Æ±»á¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢¼çÍ×Ï«ÁÈ¤ÎÂçÈ¾¤¬¥Ï¥ê¥¹»á¤Ë»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£