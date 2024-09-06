£µ²ó£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¡¢²¬ËÜÏÂ¤¬±¦±Û¤¨¤ËÀèÀ©£³¥é¥ó¤òÊü¤Ä¡Ê¥«¥á¥é¡¦ÁêÀî¡¡ÏÂ´²¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£³¡½£°¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£µÆü¡¦´ôÉì¡Ë

¡¡²¬ËÜÏÂ¡Êµð¡Ë¤¬´ôÉì¤Ç½éËÜÎÝÂÇ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²áµî£²»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤Ç°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£

¡¡²¬ËÜÏÂ¤ÏÄÌ»»£²£²£¸ËÜÎÝÂÇ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î°ìÈ¯¤¬£²£°µå¾ìÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤Ç£²£°£°ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤ÎÂÇ¼Ô¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿µå¾ì¿ô¤Ï¡Ê¡Ò¡ÓÆâ¿ô»ú¤Ï½Ð¾ì¤·¤¿µå¾ì¿ô¡Ë

¡¡ÂÇ¼Ô¡¡¡¡¡¡ÄÌ»»¡ÎËÜ¡Ï¡¡µå¾ì¿ô

²¦¡¡¡¡Äç¼£¡¡£¸£¶£¸¡¡£±£¹µå¾ì¡Ò£²£¸¡Ó

Ä¹Åè¡¡ÌÐÍº¡¡£´£´£´¡¡£±£´µå¾ì¡Ò£²£³¡Ó

°¤Éô¿µÇ·½õ¡¡£´£°£¶¡¡£²£´µå¾ì¡Ò£´£±¡Ó

¸¶¡¡¡¡Ã¤ÆÁ¡¡£³£¸£²¡¡£±£¶µå¾ì¡Ò£²£µ¡Ó

¾¾°æ¡¡½¨´î¡¡£³£³£²¡¡£±£±µå¾ì¡Ò£±£²¡Ó

¹â¶¶¡¡Í³¿­¡¡£³£²£±¡¡£±£·µå¾ì¡Ò£´£°¡Ó

ºäËÜ¡¡Í¦¿Í¡¡£²£¹£³¡¡£²£µµå¾ì¡Ò£´£³¡Ó

²¬ËÜ¡¡ÏÂ¿¿¡¡£²£²£¸¡¡£²£°µå¾ì¡Ò£³£µ¡Ó

¡¡£¸¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢ºäËÜ¤Î£²£µµå¾ì¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢£²£°µå¾ì°Ê¾å¤Ï£³¿ÍÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢£²£°µå¾ì°Ê¾å¤ÇËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿£³¿Í¤Ï¡¢¸òÎ®Àï¤Çµå¾ì¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤âÍ×°ø¡£¸òÎ®Àï°ÊÁ°¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¾¾°æ¤Î¤è¤¦¤Ë£±£²µå¾ì¤·¤«¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£

¡¡²¬ËÜ¤Ï£³£µµå¾ì¤Ë½Ð¾ì¡££±£µµå¾ì¤ÇËÜÎÝÂÇ¤¬¤Ê¤¯¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤Ï¥Ù¥ë¡¼¥Ê£Ä¤À¤±°ìÈ¯¤¬¤Ê¤¤¡£ËÜÎÝÂÇ¤Ê¤·¤Îµå¾ì¤Ïº£µ¨¤Ï¤³¤Î¥²¡¼¥à¤¬ºÇ¸å¡£Íèµ¨¤Ïµå¾ì¿ô¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤Î¤Ð¤»¤ë¤«¡£¡ÊÊ¡»³ÃÒµª¡Ë