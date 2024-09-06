Â³¿¡¢Í½ÁÛ°Ê²¼¤ÎÁ´ÊÆ¸ÛÍÑÊó¹ð¤Ç¡á£Î£Ù¶â³µ¶·
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á2543.10¡Ê+17.10¡¡+0.68%¡Ë
¶â£±£²·î¸Â¤ÏÂ³¿¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ë°Â¤ò¼õ¤±¤Æ·øÄ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Çã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¾åÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢Í½ÁÛ°Ê²¼¤ÎÁ´ÊÆ¸ÛÍÑÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤ÆÇã¤¤Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ÊÆ£É£Ó£ÍÈóÀ½Â¤¶ÈÁí¹ç»Ø¿ô¤Î¾å¾º¤ò¼õ¤±¤Æ¾å¤²°ìÉþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
MINKABU PRESS
1¥ª¥ó¥¹¡á2543.10¡Ê+17.10¡¡+0.68%¡Ë
¶â£±£²·î¸Â¤ÏÂ³¿¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ë°Â¤ò¼õ¤±¤Æ·øÄ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Çã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¾åÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢Í½ÁÛ°Ê²¼¤ÎÁ´ÊÆ¸ÛÍÑÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤ÆÇã¤¤Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ÊÆ£É£Ó£ÍÈóÀ½Â¤¶ÈÁí¹ç»Ø¿ô¤Î¾å¾º¤ò¼õ¤±¤Æ¾å¤²°ìÉþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
MINKABU PRESS