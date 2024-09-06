µð¿Í¡¦µÈÀî¡¡ÃÏ¸µ´ôÉì¤Ç¾¡Íø¹×¸¥¥Þ¥ë¥Á¡ÖÀ¼±ç¤¬À¨¤¤ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í3¡½0¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2024Ç¯9·î5Æü¡¡´ôÉì¡Ë
¡¡´ôÉì½Ð¿È¤Îµð¿Í¡¦µÈÀî¤¬ÃÏ¸µ¤Ç2°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£5²ó2»à¤«¤éÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢²¬ËÜÏÂ¤ÎÀèÀ©3¥é¥ó¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡Ö¥³¥³¡Ê¥â¥ó¥Æ¥¹¡Ë¤â¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢ÏÂ¿¿¤¬ÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡£¤½¤³¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡Ãæµþ¡¢Ãæµþ³Ø±¡Âç»þÂå¤Ë´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÄ¹ÎÉÀîµå¾ì¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¡ÖÇ¯¤Ë1²ó¤·¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢À¼±ç¤¬À¨¤¤ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¢§µð¿Í¡¦ºäËÜ¡Ê¹øÄË¤«¤é5»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯Éüµ¢¤·¡¢2²ó¤Ëº¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¡£ÄÌ»»457ÆóÎÝÂÇ¡Ë¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£