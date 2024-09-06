¡Ú±£¤·¥Þ¥¤¥¯¡ÛDeNA¡¦²ÜÌ¾¡¡¼ÁÌä¤·¤è¤¦¤È¼ê¤òµó¤²¤¿µ¼Ô¤Ë¡Ö¥Á¥ç¥¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç¡ÖËÍ¤Î¾¡¤Á¤Ç¤¹¡×
¡¡¡ý¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬Ãæ¡¢¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÀ¾Éð¡¦¸µ»³¤Ë°¤ÉôÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤¤¤¯¤¾¡£Ä¹Ìî¤ËÆ¨¤²¤¿ÃË¡ª¡×¡£¹â¹»¤ÏÄ¹Ìî¡¦º´µ×Ä¹À»¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡ýDeNA¡¦²ÜÌ¾¤Ïµ¼Ô¤¬¼ÁÌä¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Ã¤È¼ê¤ò¹¤²¤Æµó¤²¤ë¤È¡Ö¥Á¥ç¥¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç¡ÖËÍ¤Î¾¡¤Á¤Ç¤¹¡×¡£¼ÁÌä¤¬Èô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ýDeNA¡¦ºäËÜ¤ÏÊÆÉÔÂ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÖÊÆ¤¬¤ä¤Ï¤ê¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¤¥â¤Ë¤âÆ±¤¸±ÉÍÜ²Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡£¥¤¥â¤ÎÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£µ®½Å¤Ê°Õ¸«¡¢»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£