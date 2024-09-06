ºå¿À¡¦ÂçÃÝ¡¡Ç´¤Ã¤¿9¾¡ÌÜ¡¡5²ó¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿8Ã¥»°¿¶¡¡ÎäÀÅ¤Ë¡Ö¤É¤³¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤Î¤«¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À2¡¼1ÃæÆü¡Ê2024Ç¯9·î5Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡°ÕÃÏ¤ÎÅêµå¤Ç¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£ºå¿À¡¦ÂçÃÝ¤ÏÃæ10Æü¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç5²ó8°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡£ºÆ»°¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ÃúÇ«¤«¤ÄÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤Ç7Ç¯ÌÜ¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î8Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢9¾¡ÌÜ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÎäÀÅ¤Ë¥Ü¡¼¥ëµå¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¤É¤³¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤Î¤«¡Ê¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¡Ë¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¡×
¡¡Ç®¤¯¤Û¤¨¤¿¤Î¤Ï1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿5²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤À¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°»þÅÀ¤Çº£µ¨¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï7ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¤ÇÂÇÎ¨¡¦571¤À¤Ã¤¿¹â¶¶¼þ¤ò³°³ÑÄã¤á¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£4²ó1»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤â¡¢Â¼¾¾¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢ÂçÌî¤òÆó¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤Æ¼ºÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¾ìÌÌ¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤ë»î¹ç¤¬·ë¹½¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤½¤³¤Ç»°¿¶¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ç¤¤¤±¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Áê¼êÀèÈ¯¤ÎÂçÌî¤È¤ÏÄÌ»»3ÅÙÌÜÂÐÀï¤Ç2¾¡1ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÃæÆüÀï¤Ï4·î20Æü¤«¤éÌµ½ý3Ï¢¾¡¡£ÅÐÈÄ¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ëºòµ¨¤Î12¾¡º¸ÏÓ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¿Ê²½¤¹¤ë¡£¡Ê¿ù¸¶¡¡ÎÜ²Æ¡Ë