2000ºîÉÊÄ¶¤¨¤Î78ºÐ¡¢ËÙÅÄâÃ»°¤¬ÉñÂæ¡Ö»þ¤Ïº£¡¡Å·¤¬²¼¤·¤ë¡¡µË¹¼¤«¤Ê¡×¤Ç½é¤á¤Æ±©¼Æ½¨µÈÌò
ÇÐÍ¥ËÙÅÄâÃ»°¡Ê78¡Ë¤¬11Æü¤«¤é15Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«ÅÁ¾µ¥Û¡¼¥ë¤Ç±é·à½¸ÃÄUTARI¤Î¸ø±é¡¢ÉñÂæ¡Ö»þ¤Ïº£¡¡Å·¤¬²¼¤·¤ë¡¡µË¹¼¤«¤Ê¡×¡Ê¼çºÅ¡§K¡ÆsLinkµÜÅç·¼¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤ò¿·¤¿¤Ê²ò¼á¤ÇÉÁ¤¯ºîÉÊ¤Ç¡¢±©¼Æ½¨µÈ¤ò±é¤¸¤ë¡£½Ð±é¤Ï¡¢Â¾¤Ë¼ã»³µ³°ìÏº¡¢²ÃÇ¼ÌÀ¡¢ÅÄÃæÀµÉ§¡¢²ì½¸Íø¼ù¡¢ÅçËÜÏÂ¿Í¤Ê¤É¡£·ÝÎò61Ç¯ÌÜ¡¢±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÉñÂæ¹ç¤ï¤»¤Æ2000ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿ËÙÅÄ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
»þÂå·à¤ÎÂêºà¤È¤·¤Æº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¡£Å·²¼Åý°ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ò¡¢²ÈÍè¤ÎÌÀÃÒ¸÷½¨¤¬ËÅÈ¿¤òµ¯¤³¤·¤ÆÅÝ¤·¡¢¤ä¤¬¤ÆË¿Ã½¨µÈ¤¬Å·²¼¤ò¼£¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö±©¼Æ½¨µÈ¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤ò¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Î¼çÌò¤Ï¸÷½¨¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Ï¿®Ä¹¡¢¤½¤·¤Æ»ä¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¡£¤³¤Î»°¿Í¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£ÂæËÜ¤Ç¤â¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¡¢¤½¤·¤Æ»³ºê¤Î¹çÀï¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç½¨µÈ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¼Çµï¤Î¿¿¤óÃæ¤È¸åÈ¾¤ÎÉôÊ¬¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¥»¥ê¥Õ¤Ç¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡×
±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤Ç2000ºîÉÊ°Ê¾å¤Ë½Ð±é¡£½¨µÈ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤ÇÅì±Ç¡¢¾¾ÃÝ¡¢ÅìÊõ¤ÇËÜÊÔ¡Ê±Ç²è¡Ë¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¤Í¡£²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¤Çº£ÀîµÁ¸µ¤Î¼ó¤ò¼è¤Ã¤¿¿¥ÅÄ¿®Ä¹Êý¤Î»ø¡¢ÌÓÍø¿·²ðÌò¤È¤«¤Í¡£¡Øº£ÀîµÁ¸µÅÂ¤È¤ª¸«¼õ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤Í¡£»þÂå·à¤Ë¤Ï²¿É´ËÜ¤â½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢»×¤¤½Ð¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»þÂå·à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸µ¡¹¤Ï²ÎÉñ´ì¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬±Ç²è¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Åì±Ç¤¬¤ï¡¼¤Ã¤ÈÀßÄê¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£Åì±Ç¤Î¸ä³ÚºîÉÊ¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤íºî¤ê¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
³°¹ñ¿Í¤Î·ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤ëÇ»¤¤´é¡£±î¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿½¨µÈ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°ã¤¦¡£
¡ÖÂçÌò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ø²¶¤¬±©¼Æ½¨µÈ¤Ç¤¤¤¤¤Î¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ú¤¤´¶¤¸¤Î´é¤Î¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£±î¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¥á¡¼¥¯¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¶Å¤í¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢Êø¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤«¤Í¡×
»þÂå·à¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¡¢¾ÓÁü²è¤³¤½»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¼Ì¿¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ê¤Ï¤¤¡£¤½¤³¤ËÌò¼Ô¤Î¹©É×¤¬Æþ¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÀÎ¡¢¡ØÃé¿ÃÂ¢¡Ù¤ÎµÈÎÉ¾åÌî²ð¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¾åÌî²ð¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢ÎòÂå¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¸À¤ï¤ì¤ëÊý¤â¤ä¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£²¶¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ±é¤¸¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¥Ò¥²¤òÀ¸¤ä¤·¤¿¤ê¡¢¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é·ë¹½¡¢¾åÌî²ð¤À¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£Â¾¤Ë¤â¾¾±ÊÃÆÀµ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÂçÌò¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤ÇÍè¤¿¡£Åì±Ç¤¬ºî¤Ã¤¿¸ä³Ú¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
·Î¸Å¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢¿¹Íö´ÝÌò¤Î²ì½¸Íø¼ù¡Ê45¡Ë¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡Ö¿¹Íö´Ý¤ò²ì½¸·¯¤¬¤ä¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î¤ªÃÕ»ù¤µ¤ó¡£²ì½¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¼Çµï¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½é¤á¤Æ¥»¥ê¥Õ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢»þÂåÊª¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿´°Õµ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Î¤Í¡£¤¤¤¤¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë¤âÇ½ÉñÂæ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¹ó½ë¤Î²Æ¤ò¼Çµï¤Î·Î¸Å¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇÐÍ¥¿ÍÀ¸61Ç¯ÌÜ¡£¤Þ¤À¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸µµ¤¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼þ¤ê¤«¤éÀäÌÇ´í×ü¼ï¤À¤È¤À¤«¤éµ®½Å¤Ê¤ó¤À¤È¡£¤è¤¯°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¸¶ÅÄË§Íº¡¢ÃÏ°æÉðÃË¡¢²ÆÈ¬ÌÚ·®¡¢³ª¹¾·É»°¡¢»ûÅÄÇÀ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£³§¤µ¤ó¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÀïÃæ¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢ËÍ¤Ï°ì½ï¤Ë¸½¾ì¤ÇÀï¤Ã¤¿Ãç´Ö¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¾¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À²¶¤Ï¸µµ¤¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤ë¡£º£¥Í¥Ã¥È¼Ò²ñ¤À¤«¤é¡¢²¶¤¬´èÄ¥¤ì¤Æ¤ëÍÍ»Ò¤òÇÐÍ¥Ãç´Ö¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ø¤ªÁ°¡¢¤Þ¤À¸µµ¤¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡£¤ªÁ°¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÀäÌÇ´í×ü¼ïÅª¤ÊÂ¸ºß¡Ù¤È¤«Ï¢Íí¤·¤Æ¤¯¤ë¡×
78ºÐ¤Ë¤·¤Æ¸Ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢½¼¼Â¤·¤¿ÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢Î©ÇÉ¤Ê¡È»à¤Ë²Ö¡É¤òºé¤«¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢¼ã¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£²¿¤è¤ê¡¢¸½¾ì¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£±¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½Ð²ñ¤¤¤Ï±¿¤À¤È¡£½Ð²ñ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦±¿¤Ë¾¡¤ëºÍÇ½¤Ï¤Ê¤¤¡£±¿¤â¼ÂÎÏ¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
º£Ç¯¤Ï±Ç²è¤Ë2ºîÉÊ½Ð±é¤·¤¿¡£4·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÌ¸¤ÎÊ¥¡×¡ÊÂ¼À¥ÂçÃÒ´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢»³±ü¤ÇÏ·ÊÞÎ¹´Û¤ò±ÄÉð¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÁÄÉã¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡ÖÂ¹Ì¼¤È¡¢¤½¤ÎÊì¿Æ¡¢¤½¤·¤ÆËÍ¤¬±é¤¸¤ëÁÄÉã¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£²ÏÀ¥Ä¾Èþ´ÆÆÄ¤¬¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤Ã¤Æ²¶¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢³°¹ñ¤«¤é¤âº£¡¢ÏÃ¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡£²Î¼ê¤Î¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤âÍè¤Æ¤¤¤ë¡×
2018Ç¯¡ÊÊ¿30¡Ë¤Ë¤ÏMr¡¥Children¤Î¡Öhere comes my love¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡Ö¥ß¥¹¥Á¥ë¤µ¤ó¤ÎMV¤ò¸«¤¿³¤³°¤Î¿Í¤â¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¯¤À¤µ¤ë¡£¥í¥·¥¢¤«¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥ä¥¯¥¶¤Î¥Ü¥¹¤È¥í¥·¥¢¥Þ¥Õ¥£¥¢ÂÐ·è¤¹¤ë¤È±Ç²è¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÆùÂÎÅª¤Ë¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¥é¥¹¥È¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇ¤Á¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÇä¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¤Í¡×
¡ÊÂ³¤¯¡Ë
¢¡ËÙÅÄâÃ»°¡Ê¤Û¤Ã¤¿¡¦¤·¤ó¤¾¤¦¡Ë1945Ç¯¡Ê¾¼20¡Ë10·î20Æü¡¢·§ËÜ¸©¸æ½ê±ºÄ®¡Ê¸½Å·Áð»Ô¡ËÀ¸¤Þ¤ì¡£63Ç¯Âè11´üÅì±Ç¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡£64Ç¯±Ç²è¡Ö¤¯¥Î°ì²½¾Ñ¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£70¡Á72Ç¯TBS¡Ö¥¥¤¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¡£73Ç¯±Ç²è¡Ö¤ä¤¯¤¶¤È¹³Áè¡¡¼ÂÏ¿°ÂÆ£ÁÈ¡×¡£79¡Á80Ç¯TBS·Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¡£10Ç¯¡ÊÊ¿22¡ËNHKÂç²Ï¡ÖÎ¶ÇÏÅÁ¡×¡£176¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿O¡£