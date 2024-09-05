44ºÐÃËÀ¼«±Ò´±¡¡½÷ÀÂâ°÷¤ËÊª¤òÅê¤²¤Ä¤±»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¡
°¦ÃÎ¸©¤Î½ÕÆü°æÃóÆÖÃÏ¤Ç44ºÐ¤Î¼«±Ò´±¤ÎÃË¤¬¡¢Æ±Î½¤Î½÷ÀÂâ°÷¤Ë³¬ÃÊ¤Î¾å¤«¤éÊª¤òÅê¤²¤Ä¤±»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û44ºÐÃËÀ¼«±Ò´±¡¡½÷ÀÂâ°÷¤ËÊª¤òÅê¤²¤Ä¤±»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¡
¼«±ÒÂâÆâ¤Çµ¯¤¤¿ÈÈºá¤Ê¤É¤òÁÜºº¤¹¤ë·ÙÌ³Ââ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ½ÕÆü°æÃóÆÖÃÏ½êÂ°¤Î¼«±Ò´±¹¾²Æ(¤³¤¦¤«¡Ë¹îÅµÍÆµ¿¼Ô¡Ê44¡Ë¤Ç¤¹¡£
¹¾²ÆÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤È¤·7·î¡¢Ââ¼Ë¤Î³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¿20Âå¤Î½÷ÀÂâ°÷¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢»¦°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÊª¤òÅê¤²¤Ä¤±¤¿»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¤²¤Ä¤±¤¿Êª¤Ï¡¢½÷ÀÂâ°÷¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤º¡¢¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¹¾²ÆÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö·ïÅö»þ¡¢½÷ÀÂâ°÷¤ÏÅöÄ¾¶ÐÌ³Ãæ¤Ç¡¢¹¾²ÆÍÆµ¿¼Ô¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¸¤ºÉô²°¤«¤é½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹¾²ÆÍÆµ¿¼Ô¤¬½êÂ°¤¹¤ëÉôÂâ¤Î°æß·¹§ÆóÂçÂâÄ¹¤Ï¡Ö¸½ºßÁÜººÃæ¤Î»ö°Æ¤Î¤¿¤á¤Þ¤º¤ÏÁÜºº¤ËÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£