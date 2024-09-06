日本代表の“圧勝劇”を各国報道「圧倒的なパフォーマンス」 伯メディアは久保建英を称賛「フィールド上で最高の選手」
日本は過去2大会連続でアジア最終予選の初戦を落としていた中、今回は大量7得点を奪い圧勝を収めた。『AFP通信』は「プレミアリーグのスタープレーヤーである三笘薫と遠藤航のゴールなどで中国を7対0で下し、力強い勝利でアジア最終予選をスタートさせた」と報道。得点経過を伝えつつ「森保一監督率いる日本の圧倒的なパフォーマンス」と締めくくっている。
次戦は9月10日（火）25時〜（11日 1時〜）アウェイでバーレーン代表と対戦する。
【ゴール集】日本代表、圧巻の7得点で最終予選快勝スタート！
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先制ゴールは日本🇯🇵
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デザインされたコーナーキック！
久保建英のボールがキャプテンの頭を捉えた💥
遠藤航がフリーで叩き込む🙌
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エースが帰ってきた‼️
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堂安律のピンポイントクロスから
三笘薫の復帰弾で日本が前半のうちに追加点🙌
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モナコの王様降臨🇲🇨
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これが最強日本代表のクオリティ
南野拓実がボックス内で違いを見せ3点目🔥
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日本ゴールラッシュ！
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町田浩樹の縦パスでイメージ共有
上田綺世のポストから南野拓実が2発目⚽️⚽️
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コレが見たかった
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7ヶ月ぶり代表復帰の伊東純也⚡️
ピッチ上はもちろん、ベンチもスタンドも
全員が祝福する復帰ゴール☺️
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途中出場の2人で取り切った！
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伊東純也のクロスに前田大然
類稀なスピードを見せつけた💥
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ゴールラッシュのフィナーレは日本の至宝
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日本が最終予選初戦で中国に7-0快勝
7点目は久保建英の左足‼️
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