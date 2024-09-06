¡ÖÇò¤¤±ì¤¬¥Ó¥ë¤Î1³¬¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×JR²£ÉÍ±Ø¶á¤¯¤Î¾Æ¤ÆùÅ¹¤Ç²Ð»ö¡¡µÒ¤é20¿ÍÈòÆñ
5Æü¡¢JR²£ÉÍ±Ø¶á¤¯¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤ËÆþ¤ë¾Æ¤ÆùÅ¹¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
5Æü¸á¸å9»þ¤¹¤®¡¢²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÆî¹¬¤Ç¡ÖÇò¤¤±ì¤¬¥Ó¥ë¤Î1³¬¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¸µ¤Ï5³¬·ú¤Æ¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤Î1³¬¤Ë¤¢¤ë¾Æ¤ÆùÅ¹¡Ö¤Á¤«¤é¤ä¡×¤Ç¡¢¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å¹¤Î¿ßË¼¤ÈÅ·°æ¤Ê¤É¤¬¾Æ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¡¢Å¹¤Ï±Ä¶ÈÃæ¤Ç¡¢µÒ¤äÅ¹°÷¤Ê¤É20¿Í¤Û¤É¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´°÷ÈòÆñ¤·¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏJR²£ÉÍ±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤Æ5Ê¬¤Û¤É¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬¾Ü¤·¤¤½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£