「『普通なら顔が引きつるところだよな』と思いながら…」 森保監督、20歳高井幸大の「笑顔」に驚き
中でも森保監督が驚いたのは、投入される際に高井が「すごく笑顔」だったこと。「『普通なら顔が引きつるところだよな』と思いながら送り出しました。点差が開いた中で、彼にとっても良い流れで入れたが、これから拮抗した試合でも力を発揮できるよう、練習から存在感を見せてほしい。空中戦もほとんど勝っていたと思いますが、全部勝てるような、彼の特長で守備、そして攻撃力でも発揮してもらえるように力を還元してもらいたいです」とさらなる期待を寄せた。
次戦は9月10日（火）25時〜（11日 1時〜）アウェイでバーレーン代表と対戦する。
【ゴール集】日本代表、圧巻の7得点で最終予選快勝スタート！
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先制ゴールは日本🇯🇵
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デザインされたコーナーキック！
久保建英のボールがキャプテンの頭を捉えた💥
遠藤航がフリーで叩き込む🙌
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エースが帰ってきた‼️
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堂安律のピンポイントクロスから
三笘薫の復帰弾で日本が前半のうちに追加点🙌
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モナコの王様降臨🇲🇨
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これが最強日本代表のクオリティ
南野拓実がボックス内で違いを見せ3点目🔥
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日本ゴールラッシュ！
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町田浩樹の縦パスでイメージ共有
上田綺世のポストから南野拓実が2発目⚽️⚽️
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コレが見たかった
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7ヶ月ぶり代表復帰の伊東純也⚡️
ピッチ上はもちろん、ベンチもスタンドも
全員が祝福する復帰ゴール☺️
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途中出場の2人で取り切った！
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伊東純也のクロスに前田大然
類稀なスピードを見せつけた💥
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ゴールラッシュのフィナーレは日本の至宝
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日本が最終予選初戦で中国に7-0快勝
7点目は久保建英の左足‼️
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