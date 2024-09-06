¤ß¤ç¤¦¤¬6¸ÄÂçÍÕ10Ëç¡£ÌôÌ£¹¥¤¤ËÂ£¤ë¡Ø¤«¤í¤ä¤«ñ»Ò¡Ù¥ì¥·¥Ô¡Ú¥¥ã¥Ù¥ÄÇòºÚ»È¤¤¤Þ¤»¤ó¡Û
¹á¤Ð¤·¤¤¾Æ¤ÌÜ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Òñ»Ò¡Ó¡£Çò¤¤¤´ÈÓ¤Ë¤â¤ª¼ò¤Ë¤â¹ç¤¦¡¢ºÇ¶¯¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÌ£°ã¤Ã¤¿ÌôÌ£¤¿¤Ã¤×¤êñ»Ò¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤ß¤ç¤¦¤¬6¸Ä¤ÈÀÄ¤¸¤½10Ëç¤òº®¤¼¤³¤ó¤ÀÆù¤À¤Í¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁÖ¤ä¤«¤Ç¡¢¤«¤ë¤¤¸ý¤¢¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
»Ä½ë¤¬¸·¤·¤¤º£¤Îµ¨Àá¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤È¤¤¬¿Ê¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÆÚ¤Ò¤Æù¡Ä¡Ä250g
¤ß¤ç¤¦¤¬¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä¡Ä6¸ÄÊ¬
ÀÄ¤¸¤½¤ÎÍÕ¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä¡Ä10ËçÊ¬
¡Ò²¼Ì£¡Ó ¡¡
ÊÒ·ªÊ´¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¼ò¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1 ¡¡
±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/3 ¡¡
º½Åü¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¤´¤ÞÌý¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
ñ»Ò¤ÎÈé¡ÊÉáÄÌ¥µ¥¤¥º¡Ë¡Ä¡Ä24Ëç
¥µ¥é¥ÀÌý
¹¥¤ß¤Ç¤´¤ÞÌý
¿Ý
¡Ê1¡Ë¤¿¤Í¤òºî¤ë
¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ò¤Æù¤È²¼Ì£¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢Ç´¤ê¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¼ê¤Ç¤è¤¯Îý¤êº®¤¼¤ë¡£¤ß¤ç¤¦¤¬¡¢ÀÄ¤¸¤½¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¤ë¡£
¡Ê2¡ËÈé¤Ç¤¿¤Í¤òÊñ¤à
ñ»Ò¤ÎÈé¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¡Ê1¡Ë¤ò1/24ÎÌ¤º¤Ä¤Î¤»¡¢±ï¤ËÇö¤¯¿å¤òÅÉ¤ê¡¢¤Ò¤À¤ò´ó¤»¤Ê¤¬¤éÊñ¤à¡£Ç®Åò¤ò3/4¥«¥Ã¥×¤Û¤ÉÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾Æ¤¯
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌýÂç¤µ¤¸1/2¤ò¤Ò¤¡¢ñ»Ò¤òÃæ±û¤«¤éÊü¼Í¾õ¤ËÊÂ¤Ù¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢2Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¯¡£Ç®Åò¤òñ»Ò¤Î¹â¤µ¤Î1/3¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÃí¤¤¤Ç¤Õ¤¿¤ò¤·¡¢¿å¤±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç4¡Á5Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ê4¡Ë¾Æ¤¿§¤ò¤Ä¤±¤Æ»Å¾å¤²¤ë
¤Õ¤¿¤ò¼è¤ê¡¢¥µ¥é¥ÀÌýÂç¤µ¤¸1/2¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾Æ¤¿§¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤è¤êÂç¤¤¤»®¤ò¤«¤Ö¤»¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤´¤ÈÊÖ¤·¤Æñ»Ò¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡Ê¤ä¤±¤É¤ËÃí°Õ¡Ë¡£¹¥¤ß¤Ç¤´¤ÞÌý¡¢¿Ý³ÆÅ¬µ¹¤òº®¤¼¤ÆÅº¤¨¤ë¡£
ñ»Ò¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Á¡£
¤¼¤ÒÁÖ²÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÌôÌ£¤¿¤Ã¤×¤êñ»Ò¤Ç¡¢º£Ìë¤Î¿©»ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÌ£°ã¤Ã¤¿ÌôÌ£¤¿¤Ã¤×¤êñ»Ò¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤ß¤ç¤¦¤¬6¸Ä¤ÈÀÄ¤¸¤½10Ëç¤òº®¤¼¤³¤ó¤ÀÆù¤À¤Í¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁÖ¤ä¤«¤Ç¡¢¤«¤ë¤¤¸ý¤¢¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
»Ä½ë¤¬¸·¤·¤¤º£¤Îµ¨Àá¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤È¤¤¬¿Ê¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ØÌôÌ£¤¿¤Ã¤×¤êñ»Ò¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê24¸ÄÊ¬¡Ë
ÆÚ¤Ò¤Æù¡Ä¡Ä250g
¤ß¤ç¤¦¤¬¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä¡Ä6¸ÄÊ¬
ÀÄ¤¸¤½¤ÎÍÕ¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä¡Ä10ËçÊ¬
ÊÒ·ªÊ´¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¼ò¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1 ¡¡
±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/3 ¡¡
º½Åü¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¤´¤ÞÌý¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
ñ»Ò¤ÎÈé¡ÊÉáÄÌ¥µ¥¤¥º¡Ë¡Ä¡Ä24Ëç
¥µ¥é¥ÀÌý
¹¥¤ß¤Ç¤´¤ÞÌý
¿Ý
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¤¿¤Í¤òºî¤ë
¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ò¤Æù¤È²¼Ì£¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢Ç´¤ê¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¼ê¤Ç¤è¤¯Îý¤êº®¤¼¤ë¡£¤ß¤ç¤¦¤¬¡¢ÀÄ¤¸¤½¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¤ë¡£
¡Ê2¡ËÈé¤Ç¤¿¤Í¤òÊñ¤à
ñ»Ò¤ÎÈé¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¡Ê1¡Ë¤ò1/24ÎÌ¤º¤Ä¤Î¤»¡¢±ï¤ËÇö¤¯¿å¤òÅÉ¤ê¡¢¤Ò¤À¤ò´ó¤»¤Ê¤¬¤éÊñ¤à¡£Ç®Åò¤ò3/4¥«¥Ã¥×¤Û¤ÉÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾Æ¤¯
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌýÂç¤µ¤¸1/2¤ò¤Ò¤¡¢ñ»Ò¤òÃæ±û¤«¤éÊü¼Í¾õ¤ËÊÂ¤Ù¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢2Ê¬¤Û¤É¾Æ¤¯¡£Ç®Åò¤òñ»Ò¤Î¹â¤µ¤Î1/3¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÃí¤¤¤Ç¤Õ¤¿¤ò¤·¡¢¿å¤±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç4¡Á5Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ê4¡Ë¾Æ¤¿§¤ò¤Ä¤±¤Æ»Å¾å¤²¤ë
¤Õ¤¿¤ò¼è¤ê¡¢¥µ¥é¥ÀÌýÂç¤µ¤¸1/2¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾Æ¤¿§¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤è¤êÂç¤¤¤»®¤ò¤«¤Ö¤»¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤´¤ÈÊÖ¤·¤Æñ»Ò¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡Ê¤ä¤±¤É¤ËÃí°Õ¡Ë¡£¹¥¤ß¤Ç¤´¤ÞÌý¡¢¿Ý³ÆÅ¬µ¹¤òº®¤¼¤ÆÅº¤¨¤ë¡£
ñ»Ò¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Á¡£
¤¼¤ÒÁÖ²÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÌôÌ£¤¿¤Ã¤×¤êñ»Ò¤Ç¡¢º£Ìë¤Î¿©»ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2024Ç¯9·î2Æü¹æ¤è¤ê¡Ë
¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¤µ¤ó¤Ç¾Æ¤¯¤À¤±¡ª¡ØÂçÍÕ20ËçÆþ¤ê±ßÈ×ñ»Ò¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô¡Ú¾Æ¤¤¤Æ¥«¥ê¥Ã¥«¥ê¡Û
´ØÏ¢µ»ö
¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¤µ¤ó¤Ç¾Æ¤¯¤À¤±¡ª¡ØÂçÍÕ20ËçÆþ¤ê±ßÈ×ñ»Ò¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô¡Ú¾Æ¤¤¤Æ¥«¥ê¥Ã¥«¥ê¡Û