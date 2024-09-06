ÆüËÜÂåÉ½Éüµ¢¤Î°ËÅì½ãÌé¡¢Ãæ¹ñÀï¤ÇÂç³èÌö¸å¤Î°ìÌä°ìÅú¡ÖËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤»þ´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡×
5Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï½éÀï¤ÇÃæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç7-0¤ÎÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
º£Ç¯1·î¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÂåÉ½Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ËÅì½ãÌé¤Ï¡¢63Ê¬¤«¤é»°ãø·°¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢30Ê¬¤Û¤É¤Î»þ´Ö¤Ç1¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¤È¤¯¤Ë77Ê¬¡¢¥Á¡¼¥à5ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤È¤â¸À¤¨¤ë´î¤Ó¤è¤¦¤Ç°ËÅì¤ò½ËÊ¡¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤âÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¿
¥³¥ì¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿
¡À
7¥ö·î¤Ö¤êÂåÉ½Éüµ¢¤Î°ËÅì½ãÌé⚡️
¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ù¥ó¥Á¤â¥¹¥¿¥ó¥É¤â
Á´°÷¤¬½ËÊ¡¤¹¤ëÉüµ¢¥´¡¼¥ë☺️
🏆AFC¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª
🆚ÆüËÜvsÃæ¹ñ
📱DAZN¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®#ÂåÉ½¤ß¤è¤¦¤¼ #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ pic.twitter.com/8Zz7VVxobP
— DAZN Japan (@DAZN_JPN) September 5, 2024
¤½¤Î¸å¤âÁ°ÅÄÂçÁ³¤Èµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¡¢Éüµ¢Àï¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤¿°ËÅì¡£»î¹ç¸å¤Î°Ï¤ß¤Ç¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡½¡½ºÇ½é¤ËÌ¾Á°¤ò¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é²ñ¾ì¤Ï¤¹¤´¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤ÈËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬¤ß¤ó¤Ê¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ½ËÊ¡¡£
´î¤Ü¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¤ß¤ó¤Ê¤¬¼þ¤ê¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¡¢¤µ¤Ã¤±ÇÁü¤Ç¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤â¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³§¤µ¤ó¤â´î¤ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Éüµ¢¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Æþ¤ëÁ°¤«¤é¤¤¤¤Î®¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯Æþ¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ê¥´¡¼¥ë¸å¡Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¼«Á³¤Ë½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¤ç¤¦¤ÎÀ¼±ç¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶õµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°Õ¿ÞÅª¤Ë¤È¤¤¤¦¤«¼«Á³¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤â¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡©
¤½¤ì¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÀ¼±ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤«¼«Á³¤È½Ð¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½È¿±þ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¡©
»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÀ¼±ç¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¤À¤±¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥×¥ì¡¼ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¤â¥¢¥·¥¹¥È¤â·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ï¢·¸¤ÎÉôÊ¬¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹¤âÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¡£
¡¿
ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î2¿Í¤Ç¼è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡ª
¡À
°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÁ°ÅÄÂçÁ³
Îàµ©¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿💥
🏆AFC¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª
🆚ÆüËÜvsÃæ¹ñ
📱DAZN¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®#ÂåÉ½¤ß¤è¤¦¤¼ #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ pic.twitter.com/DWV4N0ujxN
— DAZN Japan (@DAZN_JPN) September 5, 2024
¡ÊÁ°ÅÄ¡ËÂçÁ³¤Ê¤é¤¢¤½¤³¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¤Ïµ×ÊÝÁª¼ê¤Ø¥¢¥·¥¹¥È¡£
¼«Ê¬¤ÇÂÇ¤È¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¿¥±¤¬ËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£»î¹ç¸å¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¼«Ê¬¤â¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¤é³ÎÎ¨Åª¤Ë¡ÊÁê¼ê¤Ë¡ËÅö¤¿¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¿¥±¤ËÍî¤È¤·¤Æ¡¢Ç¤¤»¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤éÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¿¥±¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¿
¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ÏÆüËÜ¤Î»êÊõ
¡À
ÆüËÜ¤¬ºÇ½ªÍ½Áª½éÀï¤ÇÃæ¹ñ¤Ë7-0²÷¾¡
7ÅÀÌÜ¤Ïµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Îº¸Â‼️
🏆AFC¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª
🆚ÆüËÜvsÃæ¹ñ
📱DAZN¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®#ÂåÉ½¤ß¤è¤¦¤¼ #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ pic.twitter.com/hGIqGAEaJI
— DAZN Japan (@DAZN_JPN) September 5, 2024
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡©
¡Êµ×ÊÝ¤ÎÀ¼¿¿»÷¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ë¡Ö½ãÌé¤¯¤ó¡ª½ãÌé¤¯¤ó¡ª½ãÌé¤¯¤ó¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ë¹½¹â¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¥È¥é¥Ã¥×¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤È¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¿¥±¤ÎÀ¼¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÍî¤È¤½¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¤Á¤ã¤ó¤È·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¤¤Þ¡¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡©
ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤»þ´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÂåÉ½¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½ªÍ½Áª¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½¡¢¡ÖºÇ¶¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¡×5Ì¾
¡½¡½º£²ó¤ÎÂåÉ½Áª½Ð¤«¤é»î¹ç¤Þ¤Ç¡¢°ìÈÖµ¤»ý¤Á¤¬Æ°¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ï¡©
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£