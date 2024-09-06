½ÀÆ»48kgµé¡¦Á´ÌÕ¤ÎÈ¾Ã«ÀÅ¹á¤¬¶ä¥á¥À¥ë¡ª4ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç½é¤ÎÉ½¾´Âæ¡Ú¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Û
¢£¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¡½ÀÆ»½÷»Ò48kgµé¡ÊJ1¡¦Á´ÌÕ¡Ë·è¾¡¡Ê5Æü¡¢¥·¥ã¥ó¥É¥Þ¥ë¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê
½ÀÆ»½÷»Ò48kgµé¤ÎÈ¾Ã«ÀÅ¹á¡Ê36¡¢¥È¥è¥¿¥ë¡¼¥×¥¹¡Ë¤Ï·è¾¡¤Ç¡¢N.¥Ë¥³¥é¥¤¥Á¥¯¡Ê37¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£È¾Ã«¤Ï¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯4Âç²ñÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ë¤·¤Æ½é¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô½Ð¿È¤ÎÈ¾Ã«¤Ï¡¢½ù¡¹¤ËÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Ê¹ÔÀ¤ÎÉÂ¡ÖÌÖËì¿§ÁÇÊÑÀ¾É¡×¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤Î¼å»ë¡£·»¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ãæ³ØÆþ³Ø¤ÈÆ±»þ¤Ë½ÀÆ»¤ò»Ï¤á¡¢ÃÞÇÈµ»½ÑÂç¿Ê³Ø¸å¤Ë»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô½ÀÆ»¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¡£2012Ç¯¤Î¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ¤«¤é4Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï¡¢¥ê¥ª¤ÈÅìµþ¤Î5°ÌÆþ¾Þ¡£