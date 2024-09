【逆転検事1&2 御剣セレクション】9月6日 発売価格: ダウンロード版:4,990円 Steamキー版:4,990円 パッケージ版:5,489円 CEROレーティング:B(12才以上対象)プレイ人数:1人

カプコンは、プレイステーション4/Nintendo Swtich/Xbox One/Steam用推理ADV「逆転検事1&2 御剣セレクション」を9月6日に発売する。価格はダウンロード版が4,990円、パッケージ版が5,489円。

「逆転検事」は、2009年5月28日に発売された、ニンテンドーDS用推理ADV。「逆転裁判」シリーズに登場するライバル検事・御剣怜侍が主人公として登場するスピンオフ作品となっている。本作では、「逆転検事」2作品を収録、チャプター選択やバックログ、オートモードなど新要素が追加されており、さらに遊びやすく、フルHD対応となって蘇る。

舞台は法廷から事件現場へと移り、現場では自らキャラクターを操作して、手がかりを集めていく。関係者と話して得た情報や、見つけた証拠品を元にオリジナルシステム「ロジック」を駆使して難事件に挑もう。

操作キャラやNPCなどのミニキャラクターは、新規デザインで描き起こされている。また、従来のドット表現も選べるので、好みの見た目でプレイが可能。

逆転検事1&2 御剣セレクション

【「逆転検事1&2 御剣セレクション」プロモーション映像】

9月6日 発売

価格: ダウンロード版:4,990円

Steamキー版:4,990円

パッケージ版:5,489円

【逆転検事1 ストーリー】

「逆転裁判」シリーズで弁護士・成歩堂龍一のライバルとして活躍していた人気キャラクターの天才検事・御剣 怜侍を主人公に据えた「逆転検事」第1弾。法廷ではなく事件現場を舞台に、弁護士ではなく検事側から事件を追い、真相に迫る!

第1話の事件現場は、なんと御剣の執務室!真夜中に放たれた銃弾によって、ここは殺人事件の現場へと姿を変える……。犯人が犯行現場にこの部屋を選んだ理由とは?

【逆転検事2 ストーリー】

天才検事・御剣怜侍が主人公のシリーズ第2弾。新キャラクターはもちろん、新システム「ロジックチェス」の追加や情報再現モードに新要素が加わった。

事件の捜査権を剥奪されてしまった御剣は「検事か、弁護士か」という究極の選択を迫られる。果たして、御剣の選ぶ道は……?

遊びやすくなる新機能

チャプターセレクト

初回プレイ時から各エピソードをチャプター単位で選択して遊べる「チャプターセレクト」を利用できる。物語の冒頭から遊んだり、気になるシーンをもう1度体験したり、好みにあったゲームプレイが可能。

ストーリーモード

選択肢の決定や文字送りなどをすべて自動で行なってくれる「ストーリーモード」を搭載。謎解きが苦手な人でも、ミステリードラマを見るような感覚で物語を楽しめる。

※任意でON/OFFを切り替え可能。

バックログ

キャラクターの会話などのテキストメッセージを後から見返すことができる「バックログ機能」を追加。読み飛ばしてしまった時などに活用できる。

BGMモードの選択

新たに収録される『逆転検事』のアレンジBGM5曲は、オリジナル版のBGMと切り替えてゲームプレイができる。オプションの「BGMモード」をアレンジに設定して、オリジナル版とは違った雰囲気で遊ぶことも可能。

【切り替え対象のBGM(逆転検事)】

・【御剣セレクション】対決 ~アレグロ 2009

・【御剣セレクション】対決 ~プレスト 2009

・【御剣セレクション】御剣怜侍 ~異議あり 2009

・【御剣セレクション】追究 ~つきつめたくて

・【御剣セレクション】追究 ~つきつめたくて (前奏なし)

※限定特典「アレンジBGM5曲セット」(逆転検事2)も対象

7言語に対応

ゲーム内の言語は日本語の他に、英語・フランス語・ドイツ語・韓国語・繁体字・簡体字に対応。各言語のボイスも収録されているので、より幅広いプレーヤーが本作の世界を堪能できる。また、テキストとボイスはそれぞれ言語設定が可能。

ギャラリー

大ボリュームの楽曲や秘蔵の設定画など、ゲーム本編以外でも逆転検事の世界を隅々まで楽しめるさまざまなスペシャルコンテンツを収録。

キャラ図鑑

主要キャラクターのボイスと全キャラクターのモーションを再生して楽しめる。ミニキャラクターの新規イラストとオリジナル版のドット絵を切り替えて見比べることもできる。

特別資料

キャラクターの設定画やイラストなどを大ボリュームで収録。ゲーム開発時に使用された貴重な資料の数々が閲覧できる。

ミュージック

収録されている2作品の全106曲のBGMと厳選した23曲のオーケストラ音源に加え、本作のために作曲された新曲1曲と「逆転検事」のアレンジBGMを5曲収録。物語を彩る楽曲の数々を存分に堪能できる。

(C) CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.