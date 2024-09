【アストロボット】9月6日 発売価格: 7,980円 8,980円(デジタルデラックス版)

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5用アクション「アストロボット」を9月6日に発売する。価格は7,980円。ゲーム本編に各種DLCが付属するデジタルデラックス版も発売される。価格は8,980円。

本作はプレイステーション 4用ソフト「プレイルーム」などに登場する小さなロボットのキャラクター「アストロ」が登場する新作アクションゲーム。PS VR用ソフト「ASTRO BOT: RESCUE MISSION」や、PS5用ソフト「ASTRO's PLAYROOM」など作品を汲んだ新作となっており、PS5向けのソフトとして発売される。本作では、散り散りになった仲間たちを探しながら、6つの銀河と80以上のステージを探索。PlayStationのキャラクターたちも続々登場する。

【『アストロボット』アナウンストレイラー】

合わせて、特別なデザインのコントローラー「DualSense ワイヤレスコントローラー “アストロボット” リミテッドエディション」も発売される。価格は11,980円。

【Astro Bot DualSense Controller Reveal | PS5】

(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Team Asobi. Astro Bot is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.