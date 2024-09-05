1G2A°ËÅì½ãÌé¤Ï¡Ö²æ¡¹¤ÎÂç¤¤ÊÉð´ï¡×¡Ä¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡¢Éüµ¢Àï¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¾Î»¿
WÇÕºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÃæ¹ñ¤ò7-0°ì½³¡¢°ËÅì¤Î³èÌö¤Ë»Ø´ø´±¸ÀµÚ
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï9·î5Æü¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÃæ¹ñÀï¤Ë7-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á2ÅÙ¤ÎWÇÕºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤ò¸«¤»¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢ÅÓÃæÎ¥Ã¦¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×°ÊÍè¤ÎÂåÉ½Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿MF°ËÅì½ãÌé¤â1¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ÍýÁÛÅª¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤ÎÇ®Îõ¤Ê´üÂÔ´¶¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤«¤éÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£ÅÐÏ¿Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿°ËÅì¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾18Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤¬µ¯¤¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤ÎºÝ¤Ë¤âÉüµ¢¤ò´î¤ÖÀ¼¤¬°î¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ°ËÅì¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë1ÆÀÅÀ2¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç°ËÅì¤ÎÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÈà¤ÎÂåÉ½Éüµ¢¤ò¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤â¥Á¡¼¥à¤â¡¢ÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÈà¤â1ÆÀÅÀ2¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤ÎÆÃÄ§¤Ï¹¶·âÅª¤Ê¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎÊø¤·¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¡¢²æ¡¹¤ÎÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥×¥ì¡¼¤Ç¡¢·ë²Ì¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤ÏÂ¸ºß´¶¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ô»ú¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤¹¤È¤¤¤¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤âÃÛ¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤ë»ÑÀª¤òº£Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥×¥ì¡¼ÌÌ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤¬Ç®¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ËÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬½ãÌé¤Î¥×¥ì¡¼¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ç®¤¯²¹¤«¤¯°ËÅì¤ÎÉüµ¢¤ò·Þ¤¨¤¿ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÎÏ¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î°ËÅì¤Î¥×¥ì¡¼¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡Ê²Ï¹ç Âó / Taku Kawai¡Ë