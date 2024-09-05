右WB起用の堂安律、久保建英との連係に手応え「チームとして収穫のある試合だった」
3大会ぶりとなる初戦白星スタートに大きく貢献した堂安は、「個人的には前回の最終予選でチームに何も貢献できなかったので、なんとかチームに貢献したいと思ってこの試合に臨みましたし、チームとしてもたくさん苦労したので、ウォーミングアップのときからしっかり集中していましたし、試合にも集中しては入れたと思います」とフラッシュインタビューで試合を振り勝った。
次戦は9月10日（火）25時〜（11日 1時〜）アウェイでバーレーン代表と対戦する。堂安は「アウェイはまた違った試合展開になると思うので、またもう1度チームとして切り替えながら、個人的にもコンディションを上げながら、次に臨みたいと思います」と次戦への意気込みを語った。
【ゴール集】日本代表、圧巻の7得点で最終予選快勝スタート！
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先制ゴールは日本🇯🇵
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デザインされたコーナーキック！
久保建英のボールがキャプテンの頭を捉えた💥
遠藤航がフリーで叩き込む🙌
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エースが帰ってきた‼️
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堂安律のピンポイントクロスから
三笘薫の復帰弾で日本が前半のうちに追加点🙌
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モナコの王様降臨🇲🇨
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これが最強日本代表のクオリティ
南野拓実がボックス内で違いを見せ3点目🔥
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日本ゴールラッシュ！
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町田浩樹の縦パスでイメージ共有
上田綺世のポストから南野拓実が2発目⚽️⚽️
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コレが見たかった
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7ヶ月ぶり代表復帰の伊東純也⚡️
ピッチ上はもちろん、ベンチもスタンドも
全員が祝福する復帰ゴール☺️
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途中出場の2人で取り切った！
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伊東純也のクロスに前田大然
類稀なスピードを見せつけた💥
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ゴールラッシュのフィナーレは日本の至宝
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日本が最終予選初戦で中国に7-0快勝
7点目は久保建英の左足‼️
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