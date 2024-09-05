日本代表の大量7得点に敵将も脱帽「日本はワールドクラス」「日本の勝利をお祝いしたい」
中国代表を率いるブランコ・イバンコビッチ監督は「日本の勝利をお祝いしたい。試合前も言った通り、日本は大変強いチームでタフな試合になった。アジアだけでなく、ワールドクラスの相手であり、非常に厳しい試合となった」と振り返った。
前半に2失点を喫した中国は、後半開始から選手交代に踏み切り、5バックのシステムに。それでも日本の猛攻に耐えきれず、結果は7失点を喫して大敗となった。「守備の部分に重きを置き、工夫もして練習もしたが、得点を量産されてしまった。何を学び、改善するか、ここから話し合って、また次戦に向かいたい」とイバンコビッチ監督。「繰り返すが日本はワールドクラス。タフな試合になると思っていたし、準備してきたが、強いチームだった。個としても高いクオリティの選手が揃っていた。これからもできる限り準備して、備えていく」と話した。
日本は現地時間10日にアウェイでバーレーン代表と対戦。中国は同日にホームでサウジアラビア代表と対戦する。
【ゴール集】日本代表、圧巻の7得点で最終予選快勝スタート！
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先制ゴールは日本🇯🇵
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デザインされたコーナーキック！
久保建英のボールがキャプテンの頭を捉えた💥
遠藤航がフリーで叩き込む🙌
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エースが帰ってきた‼️
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堂安律のピンポイントクロスから
三笘薫の復帰弾で日本が前半のうちに追加点🙌
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モナコの王様降臨🇲🇨
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これが最強日本代表のクオリティ
南野拓実がボックス内で違いを見せ3点目🔥
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日本ゴールラッシュ！
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町田浩樹の縦パスでイメージ共有
上田綺世のポストから南野拓実が2発目⚽️⚽️
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コレが見たかった
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7ヶ月ぶり代表復帰の伊東純也⚡️
ピッチ上はもちろん、ベンチもスタンドも
全員が祝福する復帰ゴール☺️
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途中出場の2人で取り切った！
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伊東純也のクロスに前田大然
類稀なスピードを見せつけた💥
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ゴールラッシュのフィナーレは日本の至宝
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日本が最終予選初戦で中国に7-0快勝
7点目は久保建英の左足‼️
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