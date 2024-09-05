代表復帰戦で躍動した伊東純也！　得点後はサポーターに“一礼”「感謝の気持ちを伝えたかった」

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　日本代表は5日、FIFAワールドカップ26アジア最終予選・第1節で中国代表と対戦し、7対0で勝利した。試合後、MF伊東純也がフラッシュインタビューに登場した。

　試合は日本代表がゴールラッシュを披露。立ち上がりの12分にコーナーキックからMF遠藤航がヘディングでネットを揺らすと、前半アディショナルタイムにはMF堂安律のクロスからMF三笘薫が2点目を奪う。勢いに乗る日本代表は、52分と58分にMF南野拓実が追加点を獲得。77分にはMF伊東純也が“代表復帰弾”を決め、87分にも伊東のクロスからFW前田大然が頭で6点目を挙げる。終了直前にはMF久保建英にも得点が生まれ、日本代表が7−0で勝利した。

　代表復帰戦で1ゴール2アシストを記録した伊東は、「結果にこだわりたかったので、ゴールできて良かったと思います」とコメント。交代で登場した際に大歓声で迎えられた同選手は、「応援してくださっている方々の声は届きましたし、力になったと思います」と振り返っている。

　また、得点後にはゴール裏へ向け一礼する姿も。「感謝の気持ちを伝えたかったので、ああいう形になりました」とセレブレーションの意図を説明。「まだ始まったばかりなので、また次しっかり勝つことが大事」と述べつつ、「次に繋げられればいいかなと思う」と次戦以降への意気込みを示した。

　次戦は9月10日（火）25時〜（11日 1時〜）アウェイでバーレーン代表と対戦する。


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