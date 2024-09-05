£É£Ó£ÍÈóÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¤Ë³ô¹â¡¦¥É¥ë¹â¤ÎÈ¿±þ¡áÂ®Êó
¡öISMÈóÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê8·î¡Ë23:00
·ë²Ì¡¡51.5
Í½ÁÛ¡¡50.9¡¡Á°²ó¡¡51.4
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö£²£³»þ¤ËÈ¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£¸·î¤Î£É£Ó£ÍÈóÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¤Ï£µ£±¡¥£µ¤ÈÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ê¡¢È½ÃÇ´ð½à¤Î£µ£°¤â°Ý»ý¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï³ô¹â¡¦¥É¥ë¹â¤ÎÈ¿±þ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¼¤²¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤¿¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÁ°ÆüÉÕ¶á¤Þ¤ÇÌá¤·¡¢¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ£±£´£³¡¥£·£°±ßÉÕ¶á¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼å¤¤ÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Î£É£Ó£Í¤Ï°ìÉþ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
USD/JPY¡¡143.67¡¡EUR/USD¡¡1.1085¡¡GBP/USD¡¡1.3161
NY³ô¼°5Æü¡ÊNY»þ´Ö10:07¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23:07¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡40995.66¡Ê+20.69¡¡+0.05%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡17265.89¡Ê+181.59¡¡+1.06%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡36810¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+200¡¡+0.54%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.750¡Ê-0.004¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡¡¡3.748¡Ê-0.008¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.054¡Ê-0.004¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.062¡Ê+0.000¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
·ë²Ì¡¡51.5
Í½ÁÛ¡¡50.9¡¡Á°²ó¡¡51.4
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö£²£³»þ¤ËÈ¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£¸·î¤Î£É£Ó£ÍÈóÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¤Ï£µ£±¡¥£µ¤ÈÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ê¡¢È½ÃÇ´ð½à¤Î£µ£°¤â°Ý»ý¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï³ô¹â¡¦¥É¥ë¹â¤ÎÈ¿±þ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¼¤²¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤¿¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÁ°ÆüÉÕ¶á¤Þ¤ÇÌá¤·¡¢¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ£±£´£³¡¥£·£°±ßÉÕ¶á¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼å¤¤ÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Î£É£Ó£Í¤Ï°ìÉþ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
USD/JPY¡¡143.67¡¡EUR/USD¡¡1.1085¡¡GBP/USD¡¡1.3161
NY³ô¼°5Æü¡ÊNY»þ´Ö10:07¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23:07¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡40995.66¡Ê+20.69¡¡+0.05%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡17265.89¡Ê+181.59¡¡+1.06%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡36810¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+200¡¡+0.54%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.750¡Ê-0.004¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡¡¡3.748¡Ê-0.008¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡¡¡4.054¡Ê-0.004¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.062¡Ê+0.000¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ