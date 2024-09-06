みんなで採点!! W杯アジア最終予選で大勝スタートの森保J、最も評価が高かったのは…
[9.5 W杯アジア最終予選第1節 日本 7-0 中国 埼玉]
日本代表は5日、北中米W杯アジア最終予選第1節で中国代表と対戦し、7-0で勝利した。
iOS版およびAndroid版で配信中の『ゲキサカアプリ』では、ユーザーが出場選手を採点。キックオフから試合終了30分後まで受け付けられた採点の平均点が発表された。
最も評価が高かったのは、2ゴールの活躍を見せたMF南野拓実で『7.56』。2位は復帰戦で得点を挙げたMF伊東純也で『7.49』、3位は前半にヘディング弾を決めたMF三笘薫で『7.29』だった。そのほか、ユーザーによる採点平均は以下の通り。
▼先発
GK 1 鈴木彩艶 6.07
DF 3 谷口彰悟 5.88
DF 4 板倉滉 5.82
DF 16 町田浩樹 6.07
MF 6 遠藤航 6.60
MF 5 守田英正 6.54
MF 8 南野拓実 7.56
MF 10 堂安律 6.08
MF 7 三笘薫 7.29
MF 20 久保建英 7.27
FW 9 上田綺世 6.23
▼途中出場
FW 11 前田大然 6.56
MF 14 伊東純也 7.49
MF 17 田中碧 6.07
DF 21 高井幸大 6.18
FW 19 小川航基 5.92
iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!
日本代表は5日、北中米W杯アジア最終予選第1節で中国代表と対戦し、7-0で勝利した。
iOS版およびAndroid版で配信中の『ゲキサカアプリ』では、ユーザーが出場選手を採点。キックオフから試合終了30分後まで受け付けられた採点の平均点が発表された。
最も評価が高かったのは、2ゴールの活躍を見せたMF南野拓実で『7.56』。2位は復帰戦で得点を挙げたMF伊東純也で『7.49』、3位は前半にヘディング弾を決めたMF三笘薫で『7.29』だった。そのほか、ユーザーによる採点平均は以下の通り。
GK 1 鈴木彩艶 6.07
DF 3 谷口彰悟 5.88
DF 4 板倉滉 5.82
DF 16 町田浩樹 6.07
MF 6 遠藤航 6.60
MF 5 守田英正 6.54
MF 8 南野拓実 7.56
MF 10 堂安律 6.08
MF 7 三笘薫 7.29
MF 20 久保建英 7.27
FW 9 上田綺世 6.23
▼途中出場
FW 11 前田大然 6.56
MF 14 伊東純也 7.49
MF 17 田中碧 6.07
DF 21 高井幸大 6.18
FW 19 小川航基 5.92
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