[9.5 W杯アジア最終予選第1節 日本 7-0 中国 埼玉]

　日本代表は5日、北中米W杯アジア最終予選第1節で中国代表と対戦し、7-0で勝利した。

　iOS版およびAndroid版で配信中の『ゲキサカアプリ』では、ユーザーが出場選手を採点。キックオフから試合終了30分後まで受け付けられた採点の平均点が発表された。

　最も評価が高かったのは、2ゴールの活躍を見せたMF南野拓実で『7.56』。2位は復帰戦で得点を挙げたMF伊東純也で『7.49』、3位は前半にヘディング弾を決めたMF三笘薫で『7.29』だった。そのほか、ユーザーによる採点平均は以下の通り。

▼先発

GK 1 鈴木彩艶 6.07

DF 3 谷口彰悟 5.88

DF 4 板倉滉 5.82

DF 16 町田浩樹 6.07

MF 6 遠藤航 6.60

MF 5 守田英正 6.54

MF 8 南野拓実 7.56

MF 10 堂安律 6.08

MF 7 三笘薫 7.29

MF 20 久保建英 7.27

FW 9 上田綺世 6.23

▼途中出場

FW 11 前田大然 6.56

MF 14 伊東純也 7.49

MF 17 田中碧 6.07

DF 21 高井幸大 6.18

FW 19 小川航基 5.92

　iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!