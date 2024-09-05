¡Ö¶å·î¾ì½ê¤Ï¿ÆÊýÉÔºß¡×Àõ¹á»³¿ÆÊý¤¬ÃÏ¸µÊ¡²¬¤Ø¡Ö¤³¤³¤Ï³§¡¢°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÆ®¤¤È´¤«¤Ê¤¤¤È¡×Äï»Ò¤ä°¦¸¤¤È¤ÎÀËÊÌ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«
¡¡Àõ¹á»³Éô²°¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¶å·î¾ì½ê¤Ï¿ÆÊýÉÔºß¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÃÏ¸µÊ¡²¬¤Ø½ÐÈ¯¤¹¤ëÀõ¹á»³¿ÆÊý¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¶å½£¾ì½êÃ´ÅöÉôÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÆÊý¡Ä11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¶å½£¾ì½ê¤Î½àÈ÷¤Î°ÙÁá¡¹¤ÈÊ¡²¬Æþ¤ê¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Äï»ÒÃ£¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÉô²°¤ò¸å¤Ë¤¹¤ëÀõ¹á»³¿ÆÊý¤Î¼Ì¿¿¡£°¦¸¤¤ÈÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤àÍÍ»Ò¤Ê¤É¤â¸ø³«¤µ¤ì¡Ö¤³¤³¤Ï³§¡¢°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÆ®¤¤È´¤«¤Ê¤¤¤È¡¡¤½¤·¤Æ¡ÄÄ¹Ï·¸¤¥Õ¥©¡¼¥É¤â¸«²ó¤ê¤·¤Ê¤¬¤é⁉️¡¡¤·¤Ã¤«¤êÎ±¼é¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ó¤ÊÁá¤¯¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÂô»³¤Î¿Í¤¬Íè¾ì¤µ¤ì¡¢Ëþ°÷¸æÎé¤¬¡¢½Ð¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¥ï¥ó¥³¤Á¤ã¤ó¤¬³§¤ÎÌþ¤ä¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£