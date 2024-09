◇セ・リーグ DeNA4―3広島(2024年9月5日 横浜)

DeNAが牧秀悟内野手(26)が5日、首位・広島戦に「5番・二塁手」で先発出場。勝ち越しを許した11回直後の攻撃で同点適時打を放ち、サヨナラ勝利に貢献した。

牧は1点リードの5回に先頭・菊池の二ゴロを牧がお手玉した後、一塁送球もそれるダブルエラーをおかした。それでも3ー2と1点ビハインドの11回に同点の適時打を放った。

大歓声に迎えられてお立ち台に立った牧は「チームに迷惑かけてばっかりですけど、ピッチャーの方が走って守ってくれて。野手のみんなが助けてくれてたので最後こうやって打てたので良かったです」と感謝した。

そして牧が考案した「勝ちきる覚悟 ALL FOR THE WIN!」のスローガンを8月27日に掲げてからチームは連勝継続中。これについて「選手はもちろん、スタッフ、監督、コーチ、、裏方さんも必死の思いで毎日やってるので。それにプラスしてここにいるファンの皆さんの声援が本当に後押しになってるのでこの勝ちにつながったと思います」と感慨深げに話した。