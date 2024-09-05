¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÆâ³Õ²þÂ¤¡Ö³°¸ò¤Î´é¡×¥¯¥ì¥Ð»á¸åÇ¤¤Ë¥·¥Ó¥ÏÂè1³°Ì³¼¡´±¤¬³°Áê¤Ë
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤ÊÆâ³Õ²þÂ¤¤ò¹Ô¤¤¡¢³°¸ò¤Î´é¤À¤Ã¤¿¥¯¥ì¥Ð³°Áê¤Î¸åÇ¤¤ËÂè1³°Ì³¼¡´±¤Î¥·¥Ó¥Ï»á¤Î½¢Ç¤¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹ñ²ñ¤Ë¤¢¤¿¤ëºÇ¹â²ñµÄ¤Ï5Æü¡¢¥¯¥ì¥Ð³°Áê¤Î¼Ç¤¤ò¾µÇ§¤·¡¢¸åÇ¤¤Ë¥·¥Ó¥ÏÂè1³°Ì³¼¡´±¤ò½¼¤Æ¤ë¿Í»ö¤ò¾µÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥·¥Ó¥ÏÂè1³°Ì³¼¡´±¤Ï³°¸ò´±½Ð¿È¤Ç2016Ç¯¤«¤é3Ç¯´Ö¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥È¥ë¥³Âç»È¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼À¯¸¢²¼¤ÇÂçÅýÎÎÉÜÉûÄ¹´±¤ò·Ð¤Æº£Ç¯4·î¤«¤éÂè1³°Ì³¼¡´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ïº£·î3Æü¡¢¡Ö¤³¤Î½©¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤È¤Ê¤ë¡£À¯ÉÜ¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊ¬Ìî¤ò¶¯²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÆâ³Õ²þÂ¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï5ÆüÃæ¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë8¿Í¤Î¿·³ÕÎ½¤é¤¬ºÇ¹â²ñµÄ¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹ñ²ñ¤Ë¤¢¤¿¤ëºÇ¹â²ñµÄ¤Ï5Æü¡¢¥¯¥ì¥Ð³°Áê¤Î¼Ç¤¤ò¾µÇ§¤·¡¢¸åÇ¤¤Ë¥·¥Ó¥ÏÂè1³°Ì³¼¡´±¤ò½¼¤Æ¤ë¿Í»ö¤ò¾µÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥·¥Ó¥ÏÂè1³°Ì³¼¡´±¤Ï³°¸ò´±½Ð¿È¤Ç2016Ç¯¤«¤é3Ç¯´Ö¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥È¥ë¥³Âç»È¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼À¯¸¢²¼¤ÇÂçÅýÎÎÉÜÉûÄ¹´±¤ò·Ð¤Æº£Ç¯4·î¤«¤éÂè1³°Ì³¼¡´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ïº£·î3Æü¡¢¡Ö¤³¤Î½©¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤È¤Ê¤ë¡£À¯ÉÜ¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊ¬Ìî¤ò¶¯²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÆâ³Õ²þÂ¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï5ÆüÃæ¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë8¿Í¤Î¿·³ÕÎ½¤é¤¬ºÇ¹â²ñµÄ¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£