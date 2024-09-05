¾¾ÅÄÀë¹À»á¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ï¸µ¡ÈÂë¤Î¥¹¥¿¥ó¥È¥ó¡É¡Ö¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤è¤¦¤ä¤¯³«²Ö¤·¤¿¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢µð¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¾¾ÅÄÀë¹À»á¡Ê41¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö¾¾ÅÄÀë¹À¤ÎÇ®ÃËº²!!¡×¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎCS¿Ê½ÐÁè¤¤¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤Ë¤Ï¡ÖÇ®ÃË½Î¤Ë¤¤¤¿¿åÃ«Áª¼ê¡×¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤Ï¾¾ÅÄ»á¤Î¼çºÅ¤¹¤ë¼«¼ç¥È¥ì¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¿åÃ«½Ö³°Ìî¼ê¡Ê23¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤«¤é¡ÖÂë¤Î¥¹¥¿¥ó¥È¥ó¡×¤ÈËÜÎÝÂÇ²¦2ÅÙ³ÍÆÀ¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¼çË¤¡¦¥¹¥¿¥ó¥È¥ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤¿¤Û¤É¡£¡Ö¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤è¤¦¤ä¤¯³«²Ö¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È³èÌö¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ»á¤Ï¿åÃ«¤ÎÂ¾¤Ë¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥ì¥¤¥¨¥¹¤ÈÀ¶µÜ¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤²¤¿¡£
¡¡CS¤Ë¸þ¤±¤Æ¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Î9·î¤Ï¡ÖÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿¤â¤ó¾¡¤Á¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤ÎÃæ¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤äÄ¹ÂÇ¤òÎÌ»º¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£