¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë

Î¦¾å¼«±ÒÂâ½ÕÆü°æÃóÆÖÃÏ½êÂ°¤Î2ÅùÎ¦Áâ¤ÎÃË¤¬½÷À­Ââ°÷¤ËÊª¤òÅê¤²¤Ä¤±»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¼«±ÒÂâ·ÙÌ³Ââ¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½ÕÆü°æÃóÆÖÃÏÂè10»ÜÀßÂçÂâ½êÂ°¤Î2ÅùÎ¦Áâ¹¾²Æ¹îÅµÍÆµ¿¼Ô¡Ê44¡Ë¤Ç¤¹¡£

Î¦¾åËëÎ½´ÆÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¹¾²ÆÍÆµ¿¼Ô¤Ï7·î31ÆüÌë½ÕÆü°æÃóÆÖÃÏ¤ÎÂâ¼Ë¤Î³¬ÃÊÉÕ¶á¤ÇÆ±Î½¤Î20Âå¤Î½÷À­Ââ°÷¤ËÊª¤òÅê¤²¤Ä¤±»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¹¾²ÆÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÊª¤ÏÅö¤¿¤é¤º¡¢½÷À­Ââ°÷¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

2¿Í¤Ë¤Ï¡¢¹¾²ÆÍÆµ¿¼Ô¤¬ÅÀ¸Æ¤ÎºÝ¤Ëµï¼¼¤«¤é½Ð¤ÆÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç·ÙÌ³Ââ¤¬¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£