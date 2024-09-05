Á°ß·Í§ºî»á¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¼«¿®»ý¤È¤¦¤¼¡ª¤Ë¥Õ¥£¥Õ¥£¤âÆ±´¶¡ÖÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÆüËÜ¸«¤¿¤éÊ¬¤«¤ë¡×
¡¡¥¨¥¸¥×¥È½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Õ¥£¥Õ¥£¡Ê48¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£°áÎÁÉÊÄÌÈÎÂç¼ê¡ÖZOZO¡×ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¼Â¶È²È¡¦Á°ß·Í§ºî»á¡Ê48¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¼«¿®»ý¤È¤¦¤¼¡¢ÆüËÜ¡×¥Ý¥¹¥È¤ËÆ±Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Á°ß·»á¤Ï¡¢8·î26Æü¤Ë¡Ö¡ØÆüËÜ¿Í¤ÏÌÇ¤Ó¤ë¡Ù¤È¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎÌø°æ¼ÒÄ¹¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÜÌ±¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢ÃÎÅªÏ«Æ¯¼Ô¤òÁý¤ä¤·¡¢¾¯¿ôÀº±Ô¤ÇÆ¯¤±¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«?¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡ÖËÍ¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«µÕ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ö²¶¤¿¤Á¤Î¹ñ¤¤¤¤¤À¤í?¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼«¿®¡£ËÍ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¹ñ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¿Í¤âÉ÷ÅÚ¤âÊ¸²½¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È¡£¤Û¤ó¤ÈÂç¹¥¤¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ29Æü¤Ë¤Ï¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤¿¤Á·ë¹½¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÆüËÜÍè¤ë¤È¤ß¡¼¤ó¤ÊºÇ¹â¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÎÞÎ®¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Í¡£¤Ê¤ó¤ÆÍ¥¤·¤¤¤ó¤À¡¢¤Ê¤ó¤ÆåºÎï¤Ê¤ó¤À¡¢¤Ê¤ó¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤À¡¢¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¡ªÀäÂÐ¤Þ¤¿Íè¤ë¡ª¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¼«¿®»ý¤È¤¦¤¼¡¢ÆüËÜ¡×¤È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥£¥Õ¥£¤Ï¡ÖËÜÅö¤³¤ì¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÏÆüËÜ¥À¥á¤À¡Á¤Ê¤ó¤ÆÊó¤¸¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤±¤É¡¢À¤³¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÆüËÜ¤ò¸«¤¿¤éÊ¬¤«¤ë¤è¡¢Ç¡²¿¤ËÆüËÜ¤¬À¨¤¯¤Æ·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£