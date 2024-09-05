£Ä£å£Î£ÁÂçµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç£¶Ï¢¾¡¡ª£¹·î¤Ç°ÛÎã¤ÎÂçº®Àï¡ª¼ó°Ìµð¿Í¤«¤é£´¡¦£µº¹Æâ¤Ë£´¥Á¡¼¥à¡ª
¡¡¡Ö£Ä£å£Î£Á£´¡Ý£³¹Åç¡×¡Ê£µÆü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡£Ä£å£Î£Á¤¬½½°ì²ó¡¢·àÅª¤ÊµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿µð¿Í¤«¤é£´°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤Þ¤Ç¡¢£´¡¦£µº¹Æâ¤Ë£´¥Á¡¼¥à¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤¤¡¢£¹·î¤Ç¤Ï°ÛÎã¤ÎÂçº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ä£å£Î£Á¤Ï¼ó°Ì¤À¤Ã¤¿¹Åç¤Ë£³Ï¢¾¡¤·¡¢°ìµ¤¤Î£¶Ï¢¾¡¡£ÄËº¨¤Î£³¥¿¥Æ¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¹Åç¤Ï¼ó°Ì¤«¤é´ÙÍî¤·¡¢µð¿Í¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¼ó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ó°Ì¤«¤é£³º¹¤Î£³°Ì¤Ïºå¿À¡£µÞÉâ¾å¤Î£Ä£å£Î£Á¤Ï¼ó°Ì¤«¤é£´¡¦£µº¹¤Ç¡¢ºÆ¤Ó£ÖÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ä£å£Î£Á¤Ï½½°ì²ó¡¢¾®±à¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËËÒ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¡££²»àËþÎÝ¤«¤é°ËÆ£¸÷¤¬²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£