W杯アジア最終予選の開幕戦…中国と戦う日本代表の採点受付中
[9.5 W杯アジア最終予選第1節 日本-中国 埼玉]
日本代表は5日、北中米W杯アジア最終予選第1節で中国代表と対戦。iOS版およびAndroid版で配信されている『ゲキサカアプリ』では、この試合に出場している日本選手の採点を受付中だ。
採点はキックオフから試合終了30分後まで受け付けており、時間内であれば何度も変更することができる。そして、試合終了30分後には、ゲキサカ読者の採点の平均が表示される。
中国はFIFAランキング87位(日本は18位)。過去の通算対戦成績は日本の15勝8分7敗(37得点28失点)となっている。W杯アジア最終予選の初戦で森保ジャパンはどう戦うのか。あなたは日本代表メンバーをどう評価する? 日本代表のスターティングメンバーは以下の通り。
▼先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 3 谷口彰悟
DF 4 板倉滉
DF 16 町田浩樹
MF 6 遠藤航(Cap)
MF 5 守田英正
MF 8 南野拓実
MF 10 堂安律
MF 7 三笘薫
MF 20 久保建英
FW 9 上田綺世
▼控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 谷晃生
DF 2 菅原由勢
DF 22 中山雄太
DF 21 高井幸大
MF 14 伊東純也
MF 15 鎌田大地
MF 17 田中碧
MF 13 中村敬斗
FW 11 前田大然
FW 18 浅野拓磨
FW 19 小川航基
iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!
日本代表は5日、北中米W杯アジア最終予選第1節で中国代表と対戦。iOS版およびAndroid版で配信されている『ゲキサカアプリ』では、この試合に出場している日本選手の採点を受付中だ。
採点はキックオフから試合終了30分後まで受け付けており、時間内であれば何度も変更することができる。そして、試合終了30分後には、ゲキサカ読者の採点の平均が表示される。
▼先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 3 谷口彰悟
DF 4 板倉滉
DF 16 町田浩樹
MF 6 遠藤航(Cap)
MF 5 守田英正
MF 8 南野拓実
MF 10 堂安律
MF 7 三笘薫
MF 20 久保建英
FW 9 上田綺世
▼控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 谷晃生
DF 2 菅原由勢
DF 22 中山雄太
DF 21 高井幸大
MF 14 伊東純也
MF 15 鎌田大地
MF 17 田中碧
MF 13 中村敬斗
FW 11 前田大然
FW 18 浅野拓磨
FW 19 小川航基
iOS版およびAndroid版の「ゲキサカ」アプリは、以下のバナーよりインストールまたはアップデートできます。みんなで日本代表を採点しよう!