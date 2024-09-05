2得点の南野拓実が中国戦のプレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝く！「チームに貢献できて良かった」
3トップの一角で先発した南野拓実はフル出場を果たし、後半立ち上がりの52分、58分にゴールを決めた。中国戦のプレーヤー・オブ・ザ・マッチ（最優秀選手）に選出されている。「最終予選の初戦ということで、重要な試合でした。勝利を収めることができて本当に良かったです」と振り返った。自身が決めた2得点については「（三笘）薫と（上田）綺世がいいパスをくれたので、後は決めるだけでしたし、落ち着いて決めてチームに貢献できて良かった」とコメントした。
次戦は9月10日（火）25時〜（11日 1時〜）アウェイでバーレーン代表と対戦する。「次のアウェイも厳しい戦いが待っていると思いますし、気を引き締めてもう一度チーム一丸となって頑張っていきたい」と意気込んだ。
【ゴール集】日本代表、圧巻の7得点で最終予選快勝スタート！
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先制ゴールは日本🇯🇵
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デザインされたコーナーキック！
久保建英のボールがキャプテンの頭を捉えた💥
遠藤航がフリーで叩き込む🙌
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エースが帰ってきた‼️
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堂安律のピンポイントクロスから
三笘薫の復帰弾で日本が前半のうちに追加点🙌
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モナコの王様降臨🇲🇨
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これが最強日本代表のクオリティ
南野拓実がボックス内で違いを見せ3点目🔥
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日本ゴールラッシュ！
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町田浩樹の縦パスでイメージ共有
上田綺世のポストから南野拓実が2発目⚽️⚽️
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コレが見たかった
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7ヶ月ぶり代表復帰の伊東純也⚡️
ピッチ上はもちろん、ベンチもスタンドも
全員が祝福する復帰ゴール☺️
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途中出場の2人で取り切った！
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伊東純也のクロスに前田大然
類稀なスピードを見せつけた💥
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ゴールラッシュのフィナーレは日本の至宝
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日本が最終予選初戦で中国に7-0快勝
7点目は久保建英の左足‼️
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