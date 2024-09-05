2得点の南野拓実が中国戦のプレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝く！「チームに貢献できて良かった」

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　日本代表は5日、FIFAワールドカップ26アジア最終予選・第1節で中国代表と対戦し、7対0で勝利した。

　3トップの一角で先発した南野拓実はフル出場を果たし、後半立ち上がりの52分、58分にゴールを決めた。中国戦のプレーヤー・オブ・ザ・マッチ（最優秀選手）に選出されている。「最終予選の初戦ということで、重要な試合でした。勝利を収めることができて本当に良かったです」と振り返った。自身が決めた2得点については「（三笘）薫と（上田）綺世がいいパスをくれたので、後は決めるだけでしたし、落ち着いて決めてチームに貢献できて良かった」とコメントした。

　次戦は9月10日（火）25時〜（11日 1時〜）アウェイでバーレーン代表と対戦する。「次のアウェイも厳しい戦いが待っていると思いますし、気を引き締めてもう一度チーム一丸となって頑張っていきたい」と意気込んだ。


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