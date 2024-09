Superflyが、2020年からの4年間の全記録をコンパイルした映像作品『Ride the Wave ~Live & Documentary~』を11月27日(水)に発売することが発表された。

『Superfly Arena Tour 2024 “Heat Wave”』撮影=森好弘

2020年のコロナ禍以降、懸命に歩みを進めてきたSuperflyの“映像版ベスト”とも言える同作品には、今年の春に開催された『Superfly Arena Tour 2024 “Heat Wave”』の、この作品でしか見ることができない特別編集版をはじめ、Superflyの4年間を追いかけた90分超えのドキュメンタリー作品『Documentary of “Ride the Wave”』、さらに2020年11月にSuperfly初のオンラインライブとして開催された貴重なスタジオライブセッション『Superfly Live at Studio “Sing Together”』と、2021年8月に公開され洞窟での壮大なロケーションでも話題となった『Superfly Online Live “うぶ声”』も初作品化される。そして、ユニバーサルミュージック移籍後に発表された「Voice」から最新作「Charade」まで8作のデジタルシングルのミュージックビデオが完全収録された「Music Video Collection」に加え、フォトブックも同梱されている。まさに、Superflyが2020年から歩んできた4年間の全てが詰まった映像作品といえるだろう。

なお、各CDショップでは先着でオリジナル特典が用意されている。

Superflyは明日9月6日(金)日本テレビ系情報番組『ZIP!』にて、主題歌を担当しているドラマ『マル秘の密子さん』(毎週土曜22時~)の主演を務める福原遥とのスペシャル対談が、さらに9月8日(日)には日本テレビ系『おしゃれクリップ』への出演が決定している。

