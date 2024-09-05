¥Ñ¥ê¤Ç2021Ç¯11·î22Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥Ð¥ë¥Ë¥¨»á=¥í¥¤¥¿¡¼

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ï5Æü¡¢¿·¤¿¤Ê¼óÁê¤Ë¥·¥é¥¯À¯¸¢¤Ê¤É¤Ç³°Áê¤äÇÀÁê¤òÎòÇ¤¤·¤¿¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥Ð¥ë¥Ë¥¨»á¡Ê73¡Ë¤òÇ¤Ì¿¤·¤¿¡£

¡¡7·î¤Î²¼±¡Áª¤ÇÍ¿ÅÞÏ¢¹ç¤¬ÂçÇÔ¤·¡¢¿·Æâ³Õ¤òÈ¯Â­¤Ç¤­¤Ê¤¤»öÂÖ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢·Ð¸³Ë­ÉÙ¤ÊÀ¯¼£²È¤òÁª¤ó¤À¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¨¥ê¡¼¥ÈÂçÅýÎÎ¤Ï¤Ê¤¼·ù¤ï¤ì¤¿¤Î¤«

¡¡Ê©ÂçÅýÎÎÉÜ¤ÏÀ¼ÌÀ¤Çº£²ó¤ÎÇ¤Ì¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤Î°ÂÄê¤È¡¢¹­¤¯ÃÄ·ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤òÀ°¤¨¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡¥Ð¥ë¥Ë¥¨»á¤Ï²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Ç²¤½£°Ñ°÷¤òÌ³¤á¡¢±Ñ¹ñ¤ÎEUÎ¥Ã¦¤ò¤á¤°¤ê¡¢EUÂ¦¤Î¼óÀÊ¸ò¾Ä´±¤òÌ³¤á¤¿¡£¡Ê¥Ñ¥ê¡áÁ×¸÷Í´¡Ë